El libro Sistema SIC de Ventas, de Lioc Editorial, se posiciona en una semana como número uno en Amazon Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 17:19 h (CET) Los doce autores de este nuevo Best Seller -todos ellos emprendedores que han impulsado sus negocios gracias al Sistema S.I.C. de ventas- participaron el sábado 31 de octubre en una sesión online para atender las preguntas de los lectores Una semana después de haberse puesto a la venta, el libro Sistema S.I.C. de Ventas -publicado por Lioc Editorial, especializada en el apoyo a los emprendedores-, consiguió posicionarse como Best Seller en Amazon, siendo número uno en España y en diferentes categorías a nivel mundial. Además, apenas salir al mercado el día 25 de octubre, la versión en ebook consiguió cientos de descargas.

Procedentes de sectores muy distintos, los doce autores de Sistema S.I.C. de Ventas tienen al menos dos características en común: por un lado, su carácter emprendedor; por otro lado, el impulso que sus respectivos negocios han experimentado gracias al Sistema S.I.C. de ventas.

Todos ellos -José Piquer, Iñaki Sánchez, Rubén Ming, Janeth Calderón, Julián Alcántara, Juan Doncel, Zoila Galván, Iván Carcavilla, Yolanda Valle, Víctor Ipiña, Rogelio Costilla y Raquel Trueba Bilbao- comparten en este volumen su trayectoria vital y profesional, y explican cuál ha sido la evolución que les ha llevado a emprender y a ayudar a otras personas con sus servicios. Además, revelan qué herramientas puede utilizar cualquier persona que quiera trabajar por su cuenta en aquello que le apasione.

El pasado sábado 31 de octubre, todos ellos participaron en una sesión online de dos horas y media para poder atender a las personas interesadas y es que diferentes medios de comunicación se han hecho eco del valor de este libro, cuyos responsables se han propuesto ayudar a otras personas a mejorar su situación personal y profesional.

Una gran oportunidad para conocer estas doce historias de emprendimiento que, gracias a este sistema de ventas, han visto crecer sus negocios de forma exponencial y que quizá pueda inspirar a otros muchos emprendedores más.

Se puede adquirir el libro Sistema S.I.C. de Ventas en formato físico e ebook. Además está disponible el audiolibro de manera totalmente gratuita, a través del siguiente enlace: https://avisame.lalibreriagratis.com/libreria_sistema-sic-de-ventas

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.