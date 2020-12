El marketing, un gran aliado para los hoteles en tiempos de Covid Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 14:27 h (CET) Desde SEO Málaga conocen la importancia del marketing para hoteles en estos momentos en los que muchos de ellos han tenido que reinventarse Debido a la pandemia numerosos hoteles han tenido que reducir sus operaciones y su margen de actuación, es ahora cuando los responsables de marketing trabajarán sin descanso para adaptarse a la nueva normalidad y cambiar la forma de comunicar el marketing durante la COVID-19.

SEO Málaga, empresa dedicada al marketing y la publicidad online, aplica sus estrategias y experiencia para impulsar el marketing de los establecimientos hoteleros o empresas de diversos ámbitos.

Las medidas aplicadas en estos momentos de incertidumbre van encaminadas hacia una interacción y actividad online muy elevada.

Algunas de las principales recomendaciones de marketing que ofrecen los expertos de SEO Málaga son:

1. Mantener la actividad en redes sociales

A pesar de que el momento que viven muchos negocios no es el mejor, es importante seguir manteniendo la actividad tanto en la página web como en las Redes Sociales. Se puede aprovechar este tiempo para preparar contenidos basados en la empresa y su forma de actuación. Estos contenidos proporcionan confianza a los clientes potenciales y humaniza mucho más a las empresas.

2. Hacer un marketing con una única propuesta de venta

Es decir, destacar el elemento esencial del negocio, aquello por lo que se define, en las estrategias comerciales. En estos casos muchos hoteles han tenido que reinventarse, por lo que tendrán que hacer énfasis en las nuevas actividades. Por ejemplo, algunos hoteles se han convertido en lugares de cuarentena para muchos enfermos, otros han optado por enfocarse en las personas que teletrabajan, etc.

3. Positividad en los métodos de comunicación

Ofrecer mensajes tranquilizadores y presentar el establecimiento como una alternativa segura y para desconectar.

4. Tener presente los plazos

El establecimiento debe informar a sus clientes cuando conozca con exactitud plazos y normas establecidas por el gobierno de la comunidad.

5.. Informar a los huéspedes de las medidas de seguridad

Añadir un nuevo enfoque a la oferta de servicio de habitaciones, destacar las medidas de desinfección, higienización y distanciamiento social serán esenciales para transmitir confianza a los futuros huéspedes.

6. Evitar mencionar en exceso el virus

Es recomendable concentrarse en transmitir curiosidad y crear anhelo sin mencionar el virus constantemente. Así como usar hashtags que sean más relevantes para el mensaje que se quiere transmitir a los seguidores.

Es evidente que las estrategias de marketing tendrán que ser modificadas para inspirar en los clientes la confianza y deseo de visitar los establecimientos hoteleros.

En esta situación, agencias profesionales como SEO Málaga cuentan con la experiencia suficiente para adaptarse a los momentos más delicados y mantener los beneficios del negocio a través de la aplicación de estrategias de marketing sólidas y profesionales.

