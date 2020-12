Juegos tradicionales o videoconsolas: ¿Qué triunfa en los hogares españoles estas Navidades? El ajedrez dispara su demanda en un 137 % de octubre a noviembre con motivo del estreno de Gambito de Dama Redacción Siglo XXI

martes, 22 de diciembre de 2020, 13:18 h (CET) Las Navidades son la ocasión perfecta para recuperar el tiempo perdido en un año donde hemos aprendido a valorar la importancia de reunirnos con nuestros seres más queridos. Para ello, no hay mejor forma en estas fechas que rescatar los clásicos juegos tradicionales y fomentar la diversión en familia. Según datos del comparador de precios idealo.es, que ha analizado los juegos más demandados en España, durante el último año la demanda de juegos tradicionales ha aumentado en un 86,58 %.

Los juegos de mesa, tanto los clásicos que nunca pasan de moda como el Risk, el Parchís, la Oca o las damas permiten a niños y mayores jugar juntos, por lo que han sido el entretenimiento elegido para muchas familias que buscan una alternativa a los videojuegos.



Los juegos educativos también se han visto favorecidos en este aspecto ya que su demanda ha subido un 122 % con respecto al pasado año. Al mismo tiempo, su precio ha aumentado un 49 % por ser uno de los entretenimientos estrella durante la pandemia y las Navidades.



El triunfo de “Gambito de Dama”

Uno de los juegos que nunca pasa de moda es el ajedrez, y este año la serie de Netflix Gambito de Dama ha vuelto a poner el tablero en el punto de mira de muchos. De hecho, la demanda de tableros de ajedrez se incrementó un 137 % el mes de noviembre de 2020 en comparación con el mes anterior. La serie, que está triunfando, le ha dado vida a uno de los juegos más antiguos del mercado. Además, su precio ha bajado un 15 % por lo que se estima que será un must have estas Navidades en todas las casas.



Las videoconsolas no pierden su público Sin embargo y pese al aumento de demanda de los juegos de mesa, la pandemia también ha aumentado el interés en consolas y videojuegos. Por ejemplo, el último y esperado lanzamiento de Sony, la nueva PS5, incrementó su demanda en un 275 % entre los meses de agosto y noviembre, por lo que es muy probable que muchas familias hagan uso de este nuevo entretenimiento las próximas Navidades. Además, durante el año 2020, las consolas también crecieron un 39 % con respecto al año anterior y, por consiguiente, la demanda de videojuegos también ha aumentado un 142,82 % este 2020.



