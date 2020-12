Hernán Rivas Barrera, el escritor colombiano que despunta en nuestro país con sus novelas llenas de encanto latinoamericano Eva Fraile Rodríguez

martes, 22 de diciembre de 2020, 12:51 h (CET)

Hernán Rivas Barrera es un escritor colombiano, nacido en Medellín, galardonado en varias ocasiones por su trayectoria literaria en el continente latinoamericano. Consiguió el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, en Xalapa, Veracruz, México, en 2011, con la novela Espía, publicada en 2012, y continuó cosechando nuevos honores con Empresarios Eafitenses, con la Secretaría de Movilidad de Envigado, en el premio A sangre Fría de Ápeiron ediciones y en el Premio Todos Somos Inmigrantes.



Rivas tiene una larga trayectoria literaria respaldada por importantes galardones y varios libros publicados en el mercado editorial.



Espía es la novela con la que ganó Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en México y fue publicada en 2012 por la Editorial de la Universidad Veracruzana en Xalapa.



Claudia es espía, investiga el amor en Medellín y en esa búsqueda revive la vida que tuvo junto a Samuel, su exesposo. Su misión la convierte en heroína al enfrentar al más letal de los narcotraficantes para rescatar a otra mujer, Laura, quien lleva catorce años prisionera en una oscura habitación. Karla, la tercera mujer, es la espía que antecedió a Claudia en la agencia, desaparecida en la década de los noventa. En un entramado de historias superpuestas, las tres mujeres se encuentran en un impactante final. Es una historia de amor, del amor en el mundo de la droga y el narcotráfico.



La Otra Ciudad es una historia de empresas, sueños y entrañas que Rivas escribió como ganador de la convocatoria nacional lanzada en Colombia en 2013 para escritores. El premio de dicha convocatoria era la realización de un proyecto de investigación y escritura sobre novela empresarial. Fue publicada en 2014 por el Fondo Editorial de la Universidad EAFIT de Colombia y el autor la califica como novela biográfica de índole social.



En la década del 2000, dos grupos de mujeres sobrevivientes de la violencia más cruda que vivió la ciudad, logran unirse para sacar sus proyectos adelante; el punto fuerte: sus conocimientos en producción de alimentos; el reto: acoplar esos conocimientos a una forma de trabajo industrial. Cómo se llamaban esas mujeres, cómo han sido sus vidas, cómo asimilaron esos conocimientos, cómo se dio esa relación con la Alcaldía de Medellín y EAFIT Social; es lo que La otra ciudad nos ofrece como testimonio, en una escritura diáfana y de ficción que ahonda en lo más profundo de los corazones.



Insomnes es su última novela, de corte negra política. Fue seleccionada finalista del Premio de Novela “A sangre fría” en Madrid en 2017 y publicada por Ápeiron Ediciones el mismo año. Con esta novela ha tenido un importante tour de presentaciones entre las que destacamos su presencia en la Feria del Libro de Madrid 2019 y la Semana Negra de Gijón 2019 y 2020.



Tras el asesinato del militar estadounidense Dennis Black en la habitación de un país latinoamericano, su hermano menor, Morgan, un escritor de crónica roja en Nueva York, decide viajar al lugar de los hechos con el fin de encontrar al culpable y asesinarlo, pero es contactado por una misteriosa mujer que le ofrece revelarle la verdad de lo sucedido si deja de lado sus intenciones de venganza. Deslumbrado por la llamada, Morgan acepta a medias y llega a la ciudad de los hechos donde termina inmiscuido en una historia de poder y muerte que pone en juego sus principios, sus valores y su vida; la historia de los Insomnes.



Actualmente, está trabajando en el proyecto artístico Baladas para la Pandemia, que consta de la serie literaria que lleva el mismo nombre y de la cual ya forman parte las novelas cortas La diosa coroná y el músico, La mariposa y el monstruo, y La femme fatale y el atravesado, a la venta en Amazon.

La diosa coroná y el músico, la primera novela corta de la serie Baladas para la Pandemia, es el apasionante relato de una feminista y un asesino a sueldo desempleado, que optaron por defender la dignidad haciéndole frente a la pandemia en los momentos más difíciles. Y el escritor advierte con ella que, para vender a la muerte, se tendrá que hacer algo más que respirar.



Hernán Rivas Barrero tiene en el tintero aún muchas otras historias inéditas en busca de nicho editorial y continúa explorando las historias para su serie Baladas para la pandemia.



