Smartick cierra 2020 duplicando sus alumnos y como uno de los métodos de enseñanza online más utilizados

martes, 22 de diciembre de 2020, 09:56 h (CET) Durante el 2020 Smartick ha desarrollado un test online gratuito para la detección del riesgo de discalculia, así como una web de recursos matemáticos para profesores sin coste alguno. Dentro de su vertiente social, a través de su Programa 1=1, que por cada nueva suscripción dona otra igual a niños que no pueden permitírselo, ha concedido más de 7.000 licencias gratuitas a menores de España y Latinoamérica Este ha sido un año muy complicado para la enseñanza, una etapa en la que no ha quedado otro remedio que complementar los métodos educativos tradicionales con el uso de las nuevas tecnologías y de los canales digitales. Los expertos coinciden al afirmar que digitalmente se ha avanzado más en los meses de confinamiento que en cinco años y esto se ha hecho notar especialmente en el campo de la Educación, en el que conceptos como clases online, chats, formularios de respuesta inmediata, gamificación o aplicaciones didácticas, que antes eran minoritarios, son ahora de uso extendido.

Profesores, padres y estudiantes han tenido que integrar estos nuevos métodos de enseñanza online en su día a día para lograr la meta más importante: que los alumnos siguieran aprendiendo desde casa, tanto cuando estuvieron los colegios cerrados durante el confinamiento como ahora con la combinación de clases presenciales y virtuales en los últimos cursos de la ESO y Bachillerato.

En este sentido, la empresa española Smartick, el método online de aprendizaje de matemáticas basado en Inteligencia Artificial para niños de 4 a 14 años, se ha convertido en una herramienta útil para la adquisición, el refuerzo y la práctica de conocimientos durante la pandemia. Tal es la evolución experimentada durante 2020 que ha logrado duplicar su número de alumnos, incrementar su plantilla de 55 a 85 personas y colocarse, junto con Duolingo y Google Classroom, entre las plataformas de enseñanza online más descargadas en España y Latinoamérica.

Durante este difícil año, Smartick también ha vuelto a mostrar su compromiso con mejorar el nivel educativo, ofreciendo de forma gratuita su programa de matemáticas a miles de estudiantes de bajos recursos en todo el mundo durante el confinamiento inicial y, a los profesores, el acceso libre a una plataforma educativa con tutoriales interactivos, recursos didácticos innovadores y propuestas de ejercicios autocorregibles.

Además, a través de su Programa 1=1, que por cada nueva suscripción dona otra igual a niños que no pueden permitírselo, ha concedido más de 7.000 licencias gratuitas a familias diezmadas económicamente por la pandemia de España y Latinoamérica.

Reconocimiento al esfuerzo continuado

Durante meses, el mundo prácticamente se ha detenido y todo ha girado en torno a la COVID-19, pero Smartick no ha dejado de mejorar su programa -que se actualiza cada cinco semanas con nuevo contenido y funcionalidades- ni de investigar sobre las dificultades de aprendizaje como la discalculia, sobre el nivel de conocimiento matemático de los españoles o sobre las inquietudes de los padres respecto a la Educación durante la pandemia.

Por todos estos proyectos, unidos a su trayectoria en el campo de la educación digital, Smartick se ha hecho merecedor, en 2020, de galardones como: el Premio Evolución Sur.es-BBVA 2020 al mejor proyecto por su capacidad para aplicar las tecnologías digitales en el ámbito de la educación;el Premio Magallanes-Elcano, al mejor proyecto internacional de “Educación y Aprendizaje”, y en EEUU el Premio Blue Ribbon al Mejor Recurso de Matemáticas. Asimismo, ha sido finalista en los ECommerce Awards 2020, en las categorías de “Mejor Mobile App Transaccional” y “Mejor directivo del año” y recibido un accésit del Premio UVA por “El uso de Smartick en la formación matemática de ‘SmartTeachers”.

“Este ha sido, sin duda, un año muy diferente para todos. En Smartick nos hemos esforzado al máximo para estar a la altura de las circunstancias, para apoyar en la medida de lo posible a los estudiantes y a los profesores y para simplificar el aprendizaje de las matemáticas” han señalado los fundadores del método, Javier Arroyo y Daniel González de Vega.

Sus objetivos para 2021 pasan por afianzar la expansión y el crecimiento internacional en sus mercados clave (Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica), así como el desembarco en nuevos territorios y el lanzamiento de nuevos programas que complementen a las matemáticas.

Sobre Smartick

Smartick es un método online de aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, identifica de forma automática el nivel de cada niño y adapta los ejercicios de las sesiones a su perfil y velocidad de aprendizaje, ofreciendo contenidos que van más allá del cálculo mental y que refuerzan el pensamiento lógico y el razonamiento, al tiempo que mejoran la comprensión lectora. Esta startup fue fundada en 2009 por dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, y en 2016 fue elegida como una de las 15 mejores startups mundiales por el jurado de The Next Web en Nueva York, entre otros éxitos conseguidos y ha contado con el respaldo del MIT, INSEAD, Harvard y Oxford. Con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, México, Colombia, Chile y Perú, en estos 10 años miles de niños de 100 países se han beneficiado del método. Actualmente, cuenta con un equipo de 80 profesionales, entre pedagogos, psicólogos, maestros, matemáticos e ingenieros.

