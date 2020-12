"La gestión post venta de los inmuebles es un servicio imprescindible", afirman desde Inmobiliaria Núcleo Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 09:07 h (CET) El objetivo principal de las agencias no es simplemente vender viviendas, sino cumplir con los mejores estándares de calidad y conseguir que los clientes se vayan satisfechos. "El servicio post venta es uno de los más olvidados en el sector, pero es esencial e imprescindible", afirman desde Inmobiliaria Núcleo El servicio post-venta de viviendas que gestionan las agencias inmobiliarias es un valor añadido que afecta positivamente tanto a la agencia como al cliente creando sinergias. Un cliente satisfecho recomendará los servicios de la agencia inmobiliaria a otras personas que conozca. Comprar una vivienda es una de las decisiones e inversiones más importantes de la vida de una persona, por lo que, un futuro propietario nunca contará con una inmobiliaria que no se diferencia de las demás.

“Debemos cuidar y pensar en nuestros clientes como si fueran nuestros hijos. Un buen servicio se hace desde la A a la Z para que el cliente no se tenga que preocupar de nada. La venta no se termina al entregarle las llaves al nuevo dueño del inmueble, sino que el proceso es más largo”, cuenta Carlos Sánchez, responsable de la oficina de Inmobiliaria Núcleo en Sant Joan d’Alacant. Núcleo, es una agencia inmobiliaria de calidad, con una gran experiencia y trayectoria a sus espaldas, pero también con una iniciativa y una energía juvenil que les caracteriza.

Los clientes perciben cuando el servicio y el asesoramiento es completo y esto es muy importante, ya que comprar un inmueble es algo costoso que en ocasiones lleva muchos años de esfuerzo y ahorros. El servicio post venta de Inmobiliaria Núcleo, consiste en un asesoramiento y unas gestiones necesarias después de la venta del inmueble. Uno de los servicios que presta de esta agencia es la presentación de la plusvalía o la solicitud al Ayuntamiento de la devolución de pago de dicho impuesto. La presentación o la devolución del pago de la plusvalía es un trámite en el que muchos de los propietarios se encuentran y no saben cómo solucionar. “Es por este motivo por el que las personas acuden a nuestras oficinas de Núcleo” , indica Carlos.

Otro trámite post venta del que Inmobiliaria Núcleo se encarga tras la compra de una vivienda es el cambio de titularidad de suministros como el agua y la luz. “Es muy importante convertir la compra de la vivienda en una experiencia sencilla, sin complicaciones y dolores de cabeza. En muchas ocasiones ocurren incidentes, hay fallos en los documentos, los documentos están incorrectos, fallan tuberías o instalaciones, hay problemas con el banco y un largo etcétera” , aseguran desde esta oficina.

Resolver todos estos problemas es muy importante, ya que el hecho de ayudar al cliente marca la diferencia en el servicio. “A nadie le gusta la burocracia, pero es de vital importancia que todos los trámites y procesos se realicen correctamente. Atender las dudas de los clientes para mejorar los servicios y estar en constante retroalimentación, son aspectos que deben ser atendidos para llegar a poder ofrecer mejores servicios del mercado y diferenciarnos de la competencia”, finalizan desde Inmobiliar Núcleo.

