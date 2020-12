Anytime Fitness recibe el premio a la franquicia más destacada en el mercado catalán Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 17:12 h (CET) La Asociación de Franquicias Catalana (AFC) reconoce con este galardón el trabajo de Anytime Fitness en Cataluña donde este año ha abierto dos nuevos clubes -en Viladecans y Castelldefels- y donde ha sumado a su red un nuevo franquiciado, en su gimnasio de Ciutadella. El premio también destaca la implicación de la cadena -líder del mundo en el sector del fitness- en su soporte a los franquiciados durante este duro año Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos en más de 30 países, ha sido premiada como la Franquicia Más Destacada en el Mercado Catalán en 2020.

El galardón, entregado por la Asociación de Franquicias de Cataluña (AFC), reconoce la labor que Anytime Fitness ha desempeñado durante el presente ejercicio en el mercado catalán donde, pese a las dificultades derivadas de la pandemia de la COVID19, la cadena ha abierto dos nuevas unidades -en Viladecans y Castelldefels- y ha sumado un nuevo franquiciado en su club de Ciutadella (Barcelona).

Anytime Fitness, cuya sede social en nuestro país se encuentra en Barcelona, cuenta con cuatro clubes corporativos -Poblenou, Pedralbes, Sant Cugat del Vallés y Terrassa-, todos ellos en la Ciudad Condal, y es en Cataluña donde actualmente tiene 23 clubes, más de la mitad de todos los que suma en el país.

Generador de empleo

Con este premio, la Asociación de Franquicias de Cataluña, presidida por Xavier Vallhonrat, también destaca la implicación de Anytime Fitness en el sector de la franquicia y su empeño porque este modelo de negocio siga ganando músculo dentro y fuera de nuestras fronteras. Sólo con sus dos últimas aperturas Anytime Fitness ha generado 11 puestos de trabajo, en un año en el que las cifras de desempleo han crecido de forma dramática en todo el país.

“A pesar de la coyuntura actual provocada por la pandemia, hemos apostado por celebrar nuestros premios anuales para reconocer así el mérito de aquéllos que para nosotros representan el esfuerzo de todas las empresas, franquiciadores y franquiciados, que han luchado y luchan en un mercado muy complicado como el actual”, sostuvo Xavier Vallhonrat en la entrega de premios celebrada el pasado jueves en Barcelona.

Por su parte, Tim Devereaux, Director General de Anytime Fitness Iberia, encargado de recoger el premio, destacó que “es un honor para nosotros que la Asociación de Franquicias de Cataluña reconozca públicamente con este galardón todos los esfuerzos que en Anytime Fitness hemos hecho y seguimos haciendo para que nuestra marca siga ganando fuerza y ofreciendo salud, y para que nuestra franquicia siga aportando rentabilidad a todos nuestros franquiciados, y dinamismo a la economía”.

Respaldo a los franquiciados

El jurado de los premios de la Asociación de Franquicias de Cataluña, compuesto por David Casals, periodista del diario Expansión; Prudencio Martínez-Franco, director de la feria de franquicias FranquiShop; Silvia Pagan del Álamo, de BBVA; Ana Úbeda, abogada de RSM Spain, y Xavier Vallhonrat, presidente de la AFC, han dado con este premio un espaldarazo a los esfuerzos que Anytime Fitness lleva haciendo en España desde que en 2012 abrió su primer club, precisamente en Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Esfuerzos que sin duda en este 2020 han sido titánicos para dar a sus franquiciados opciones de seguir operando incluso cuando la incidencia de la COVID19 ha obligado a cerrar las puertas de los clubes a nivel nacional al principio, y regional después, y de seguir ofreciendo a sus socios la posibilidad de entrenar dentro y fuera de los gimnasios de la marca gracias a un férrea apuesta por la tecnología cuyo puntal principal es su App.

El galardón de la Asociación de Franquicias de Cataluña llega después de un año en el que Anytime Fitness también ha demostrado estar a la altura de las circunstancias al haber equipado en tiempo récord a todos sus clubes con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para, en esta era de la COVID19, garantizar la salud de los socios y el staff de sus gimnasios y ofrecerles la posibilidad de entrenar en unas instalaciones aún más limpias, desinfectadas y seguras.

2020 también ha sido el año en el que Anytime Fitness ha reforzado su cúpula directiva con el nombramiento oficial de Tim Devereaux como Director General de Anytime Fitness Iberia, y la llegada de Enrique Iranzo a la Dirección de Operaciones de la cadena en el mercado nacional.

