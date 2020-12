Gran Via BC presenta las tendencias que marcarán la ruta de los workspaces en 2021 Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 17:28 h (CET) ​Gran Via Business & Meeting Center calibra las mayores tendencias de diseño de oficinas del 2021, teniendo en cuenta la influencia de COVID-19 y cómo pueden afectar al bienestar de los empleados y la productividad, entre otros factores Ante la llegada de las fiestas de Navidad, es por esta época del año que hay que mirar hacia adelante y centrarnos en las tendencias y movimientos que se avecinan dentro del sector de los workspaces para 2021. Desde la configuración del espacio y tecnología de los espacios de trabajo, la misión consiste en adelantarse y seguir las tendencias más actuales de actualización de oficinas y diseño de interiores para informar a los usuarios de manera correcta y efectiva. Este año, el equipo de profesionales de Gran Via Business & Meeting Center están haciendo justo esto, aunque con una nueva perspectiva que centraliza el espacio de trabajo post-pandemia.

Y es que la situación provocada por el coronavirus ha alterado las predicciones más prematuras realizadas en 2020. Con las nuevas perspectivas en mente, han surgido nuevas tendencias clave en el diseño de oficinas, algunas de las cuales han sido muy influidas por los acontecimientos de este año. Muchas de éstas son relativamente normales por sí mismas, y pueden ayudar a fomentar un mejor y más productivo lugar de trabajo al mismo tiempo. Desde este centro de negocios de Barcelona analizan algunas:

Acústica y workspaces

Aunque la insonorización de espacios está presente desde hace años en los espacios de Gran Via BC, una de las principales quejas en el uso de workspaces es el nivel de distracción, sobre todo por el ruido de fondo. Aunque hay soluciones prácticas para muchos de estos problemas, el tema de la contaminación acústica no desaparecerá por sí solo y los centros especializados han de tomar nota en este sentido.

Muchas empresas buscan paneles acústicos absorbentes de sonido como un método para reducir la cantidad de ruido en el lugar de trabajo. Después de todo, esta solución ha hecho maravillas en los estudios musicales y otros espacios de trabajo donde el sonido es un problema.

Oficinas a distancia

Uno de los mayores errores de concepto que se tiene del trabajo a distancia es que sea una consecuencia de la pandemia mundial. En realidad, el teletrabajo ha ido ganando popularidad y terreno de manera constante durante los años previos al 2020. Si bien muchas empresas se mostraron inicialmente escépticas (y resistentes) a la idea de permitir que los trabajadores se alejaran de sus oficinas en casa, las diferentes modalidades de workspaces y oficinas flexibles han demostrado que muchos empleados son más productivos con estas opciones. También ayuda a muchos a lograr un mejor equilibrio entre trabajo y vida personas, lo que se traduce directamente en un mayor entusiasmo y productividad. Esta situación conduce a la siguiente tendencia.

Espacios de trabajo híbridos

La propuesta del trabajo desde casa ha tenido una influencia directa en el entorno tradicional de la oficina, aunque muchas empresas no llegan a verlo. Cambiar una atmósfera corporativa por una sensación más relajada en casa es una de las mayores atracciones para los trabajadores, bien sean nuevas incorporaciones como aquellos con más experiencia. De hecho, los estudios han demostrado que los empleados de hoy en día se sienten mucho más productivos en un ambiente que más relajado y familiar.

Espacios sostenibles

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el cambio climático, una gran mayoría de la población está de acuerdo en que ser consciente del medio ambiente es algo bueno, en todos los sentidos. Esto no sólo se refleja en ser ambientalmente responsable. También implica abrazar a la naturaleza dentro del espacio de trabajo.

El diseño biofílico continúa haciendo fuertes incursiones en las oficinas de la compañía, y los datos lo respaldan. El uso de colores verdes y plantas en las paredes puede inspirar, relajar y levantar el espíritu de los empleados, haciéndolos mucho más entusiastas y positivos.

Zonas de desconexión abiertas

Esta tendencia, sin duda alguna, cobrará un gran impulso a partir de 2021, debido en gran parte a los efectos psicológicos de la pandemia mundial. La sociedad aún se tambalea por sus efectos económicos y sanitarios, pero el bienestar social ha sido quizás el más afectado de todos. A medida que la gente vuelve cautelosamente al aire libre, todas las miradas se dirigirán pronto hacia un lugar de trabajo con opción de espacios abiertos para poder desconectar en ratos libres. Un ejemplo de esta previsión es el constante trabajo realizado por Gran Via BC para mantener un espacio con todas las comodidades en su zona de terraza. Las grandes empresas querrán atraer a sus empleados de vuelta al trabajo con zonas de ocio diseñadas para fomentar este tipo de ‘breaks’ personales para los trabajadores.

