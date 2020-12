Sentinel Dual es la nueva gama de SAIs SDU para aplicaciones vitales de Riello UPS Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 16:35 h (CET) Esta gama ofrece la máxima fiabilidad para la alimentación de aplicaciones vitales y dispositivos de electromedicina Sentinel Dual SDU es la gama de SAIs para servidores más potente del mercado siendo adecuado para un gran número de aplicaciones, desde TI hasta seguridad. Riello UPS cuenta con esta gama que permite la conexión en paralelo de 3 unidades, por lo que consigue 3 veces la potencia de una sola unidad de producto y puede configurarse para trabajar en configuración N+1 que incrementar la fiabilidad de los sistemas críticos.

Esta gama se encuentra disponible en 5-6-8-10 kVA con tecnología VFI, por lo que la carga se alimenta de forma continua en tensión, forma y frecuencia de manera estabilizada.

¿Qué características tiene la gama de SDU?

Fácil instalación. Puede hacerse sobre el suelo o en armarios y el panel permite girar. Cuenta con un bajo nivel de ruido y funcionamiento garantizado hasta los 40 grados. Gran fiabilidad de la batería. Se puede verificar de forma automática y manual y puede ser sustituida sin tener que desconectar el equipo. Si hay fallos por cortes de red las baterías no se ven afectadas y el tiempo de funcionamiento ampliable tampoco. Alta calidad en la tensión de salida. Incluso con cargas no lineales y una alta capacidad de sobrecarga. Función de emergencia que garantiza el correcto funcionamiento de los aparatos que necesitan una alimentación constante, fiable y duradera en ausencia por caída de red, evitando la sobrecarga en caso de corte de suministro eléctrico. Bypass activo. Si se desconecta la máquina pasa a modo bypass y de carga de batería por lo que nunca se acaba desconectando del todo. Función Energy Share. Las bases de salida IEC a 10 A permiten la optimización del tiempo de funcionamiento mediante la programación de desconexión de cargas de baja prioridad que, ante cualquier fallo, se activan las de emergencia. Además de todas estas características, cuenta con una pantalla estándar que registra todas las mediciones, estados y alarmas disponibles para poder visualizar los posibles errores de tensión en caso de ocurrir y poder prevenir cualquier subida o bajada de la red.

Riello UPS ofrece una garantía de dos años ante posibles daños o averías que pueda sufrir cualquiera de los dispositivos de la gama Sentinel Dual. En definitiva, se trata de la solución perfecta para sectores que necesitan constante conexión como son los centros médicos, las industrias o los centros de datos, para no perder tanto la red como la información confidencial almacenada en los servidores.

