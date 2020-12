Actividades de aventura, viajes de introspección y el todo incluido, áreas de crecimiento en 2021 según Makespain.com Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 16:08 h (CET) Los confinamientos y los efectos psicológicos derivados de la pandemia se traducirán en preferencias de viaje de los viajeros en 2020. Los efectos económicos de la pandemia impactarán de forma importante a la duración de una parte importante de los viajes Makespain.com, portal turístico dedicado a la promoción del destino España considera que la reactivación del turismo en 2021 no sólo dependerá de la eficacia en los procesos de vacunación y la reducción de casos según avance 2021, sino que también se verá impactado por los efectos psicológicos generados por la pandemia.

El portal de viajes Makespain.com considera que las velocidades de reactivación durante 2021 serán muy diferentes para los diversos segmentos del mercado y comparte sus predicciones para el 2021

El portal considera que los segmentos dedicados a turismo rural, turismo de aventura, turismo de introspección y el “todo incluido” tendrán cifras más favorables en 2021 que otros segmentos del mercado y aporta elementos vinculados a los confinamientos para explicar estos crecimientos.

En el caso del turismo rural, se trata de un segmento de mercado que ha presentado cifras relativas mejores al resto del mercado en 2020. La huida de las zonas masificadas y la búsqueda de espacios abiertos y naturales continuará con unas cifras relativas más altas que el resto del mercado durante los primeros meses de 2021. Desde el portal consideran que la tendencia se prolongará durante todo el 2021 dado que es un tipo de turismo que permite organizar reencuentros entre familiares y amigos distantes de manera muy eficiente.

La segunda de las tendencias está vinculada a las actividades de riesgo. Este área incluye actividades en las que la emoción es protagonista. Descenso de cañones, rafting, actividades en globo, parapente, submarinismo, rapel, tirolina, o paracaidismo se engloban en un concepto muy amplio de turismo activo o de aventuras que crecerá durante el 2021 a mayor velocidad que otras áreas. El auge por realizar actividades físicas como el running y una mayor concienciación por la salud favorece la realización de actividades de emoción en las que una cierta forma física es, no sólo aconsejable, sino también necesaria.

“Muchas de estas actividades son de las que se dice entre amigos que habría que realizar al menos una vez en la vida” – comenta Evan Miranda, responsable de contenidos en Makespain.com. “Pensamos que tras la pandemia va a crecer el número de personas que quiere vivir una de estas experiencias y sacudirse con ellas las malas vibraciones de los confinamientos”.

La tercera tendencia está vinculada al turismo de introspección. En caso Español el viaje de este estilo por excelencia es el Camino de Santiago. Desde makespain consideran que la pandemia ha aportado la oportunidad para que mucha gente piense más que normalmente sobre el sentido de las cosas y esta introspección en el día a día es muy probable que se traslade también a la elección de un tipo de viaje que permita buscar sentido a las cosas.

“Hemos actualizado nuestra guía del Camino en inglés porque pensamos que van a ser muchas las personas extranjeras que se animen en 2021 a hacer este viaje o tramos del mismo” – comenta Miranda, que percibe igualmente que este tipo de viaje servirá para aplacar la soledad que se haya podido sentir en los meses pasados.

Un cuarto área que consideran en Makespain que podrá crecer más que el resto es el del turismo “todo incluido”. La necesidad de alejarse de las rutinas de la casa, tan acrecentadas por los confinamientos impuestos por la pandemia, pueden hacer según el portal que más personas se decanten por las opciones más cómodas para sus vacaciones, aquellas en las que no haya que preocuparse por absolutamente nada.

En makespain añaden que las ganas de viajar se recuperarán progresivamente a lo largo del 2021. Ese será el momento de la verdad para estimar el impacto que la crisis económica traerá a los viajes. Los destinos de cercanía podrán verse beneficiados si el presupuesto para viajes cae. Al mismo tiempo, la duración de los viajes se verá igualmente afectada.

“2021 será un año de transición y todos los operadores turísticos tendremos que estar muy atentos a la evolución de las cifras. Tendencias coyunturales se podrán convertir en cambios más profundos y generar oportunidades nuevas si sabemos interpretar bien esos cambios. Será un año clave para que las autoridades aporten mucha luz a las cifras turísticas” – concluye Miranda.

Una última reflexión que lanzan desde el portal se dirige a los grandes viajes; esos que no se realizan nada más que una vez en la vida. En makespain consideran que muchas personas desearán hacer ese viaje soñado, pero su pronóstico es que ese tipo de viaje es muy probable que se aplace a 2022 dada las incertidumbres presentes en 2021.

Sobre makespain.com

Makespain.com es un proyecto en habla inglesa de distribución de contenido turístico pensado para turistas que organizan ellos mismos sus viajes y que requieren la mejor información, sugerencias locales y planes e ideas para estancias de cualquier duración y para cualquier tipo de turista, edad, presupuesto y estilo de viaje.

