Más de 10.000 personas han visitado en el Museo ICO 'Danny Lyon. La destrucción del Bajo Manhattan'

lunes, 21 de diciembre de 2020, 15:23 h (CET) Tan sólo queda un mes para su clausura, el próximo 17 de enero de 2021 A falta de un mes para su clausura, el próximo 17 de enero de 2021, más de 10.500 personas han visitado en el Museo ICO la exposición ‘La destrucción del Bajo Manhattan’, del fotoperiodista y cineasta estadounidense Danny Lyon.

Un significativo éxito de público logrado a pesar de los importantes condicionantes que este año, marcado por la pandemia de la COVID-19, han pesado sobre las actividades culturales en general y las del Museo ICO en particular. Pese a que la regulación sanitaria ha obligado a reducir el aforo permitido en la sala, así como a suprimir algunas de las actividades culturales asociadas a la misma, el 2020 ha sido un año muy positivo para el Museo ICO.

La muestra de Danny Lyon, que está considerada como uno de los mejores ensayos fotográficos del siglo XX, se ha expuesto por primera vez en nuestro país, y forma parte de la sección oficial de PHotoEspaña, certamen que se ha convertido en una referencia internacional en el ámbito de la fotografía.

La exposición narra foto a foto el proceso de demolición de veinticuatro hectáreas de edificios del barrio neoyorquino del Bajo Manhattan debido a una ola de especulación inmobiliaria. En total son 76 imágenes tomadas en torno al Puente de Brooklyn, Washington Market y la Calle West, que muestran los últimos momentos de los edificios antes de ser derruidos y de las familias que se vieron obligadas a abandonar sus casas para dar paso a la transformación del barrio.

Con esta exposición Danny Lyon quiso captar los últimos momentos de esa parte del barrio. También trató de inmortalizar el trabajo de los operarios de demolición, con los que entabló una gran amistad. Así lo dejó escrito en su diario, un libro en blanco que encontró en un edificio de la calle Fulton, en el que escribió lo que sentía mientras tomaba las fotografías a escasos metros de su casa, que se salvó de ser derruida.

‘La destrucción de Bajo Manhattan’ se completa con la serie ‘Un álbum: Europa, verano de 1959’, una selección de 24 fotografías inéditas, las primeras de su carrera, tomadas por Danny Lyon durante un viaje a Europa con su hermano. Entre ellas hay varias realizadas en España.

Danny Lyon es uno de los representantes de los denominados ‘fotógrafos comprometidos’. Pasó varias décadas recorriendo EE. UU. y fotografiando distintas realidades, durante más de un año visitó algunas cárceles estadounidenses donde se encontraban los reclusos con las penas más largas del mundo occidental y en su juventud fue el fotógrafo oficial del ‘Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos contra la Segregación Racial’, realizando trabajos de denuncia social sobre la problemática del racismo en ese país. Su obra forma parte de la colección permanente del MoMA y del Art Institute de Chicago.

