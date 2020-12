IFMA España premia la certificación Well de la sede de ACTIU como Best Practice 2020 en Facility Managment Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 12:48 h (CET) Una vez presentadas las tres candidaturas finalistas —de un total de 12 originales— los socios de IFMA España votaron telemáticamente a la mejor práctica en Facility Management del presente año 2020. Los proyectos de los otros dos finalistas, la consultora everis y la aseguradora DKV, fueron premiados como Good Practices 2020. El acto coincidió con el evento navideño de IFMA España, esta vez online, que incluyó un concurso de dibujo para los hijos de los socios y un discurso de la Presidenta Lorena Espada El Parque Tecnológico de Actiu, una multinacional de origen alicantino especializada en mobiliario de espacios de trabajo y contract, es en la actualidad el quinto edificio corporativo más saludable del mundo, el segundo de Europa y el primero de España. Como consecuencia de ello, esta sede corporativa situada en Castalia (Alicante) recibió el certificado Well v2 Platino. El caso de éxito sobre esta transformación de Actiu, basada en el medioambiente y el bienestar de los profesionales recibió ayer el premio a la Best Practice 2020 que otorga cada año IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association. Un veredicto que se tomó después de que fuesen los propios socios de IFMA España los que votasen telemáticamente a su proyecto de FM favorito.

La Consejera y responsable de Reputación de Marca de Actiu, Soledat Berbegal, señaló que la certificación Well “es un proyecto muy importante que ha ayudado a que nuestra organización se transforme en base a unos parámetros que aportan mayor bienestar a las personas pero también al planeta. Para nosotros Well es un cambio de la manera de entender la vida y el trabajo”. Berbegal también destacó que “en todo este proceso es destacable el papel del Facility Manager. En otra época era la persona que se encargaba del mantenimiento de las oficinas, pero el FM del futuro es esa figura que va a conseguir que la gente viva mejor gracias a espacios y procesos diseñados bajo la premisa de la búsqueda del bienestar de las personas y el planeta”.

Actiu competía en la final con otras dos candidaturas, de un total de 12 presentadas. Por un lado everis, empresa especializada en consultoría y outsourcing implantando soluciones tecnológicas, que presentó Habität, un proyecto que permite optimizar el uso del espacio en las oficinas y hacer más eficientes sus costes estructurales y energéticos. Javier Rodríguez Molowny, socio director de la oficina de everis en Madrid señaló que Habität “ha facilitado una reducción del 20% de los puestos de trabajo y un 30% del consumo energético en las oficinas”. El proyecto de everis quedó por detrás de Actiu, recibiendo el premio Good Practice 2020 en Facility Management.

La tercera candidatura finalista corrió a cargo de la aseguradora DKV que presentó un proyecto sobre la transición del modelo de gestión tradicional de servicios a un modelo de FM automatizado. Lo presentó David Muñárriz, responsable de mantenimiento e Inmuebles de DKV, para quien una vez implantado “la gestión basada en un FM automatizado es más viable, útil y valiosa para todos; con un modelo sencillo, flexible y tangible, donde la gestión y la calidad de la prestación mejora”. La iniciativa de DKV fue reconocida igualmente con el Premio Good Practice 2020.

El valor de la Comisión de Research

Como en anteriores ediciones y como responsables e ideólogos de estos Premios, ha correspondido a la Comisión de Research de IFMA España coordinar la recepción de todos los casos de éxito concurrentes a las Best & Good Practices, valorar que cumpliesen todos los requisitos establecidos en las bases, y facilitar la exposición para que los socios votasen a su preferido, que en esta ocasión fue telemática.

El director de la Comisión de Research, Daniel Álvarez Lizana, citó a todos los miembros de la comisión y reconoció su dedicación y esfuerzo. También destacó “la calidad de las candidaturas presentadas en esta edición y cómo este evento está plenamente asentado, ya que nos permite aprender y conocer cómo trabajan los miembros de IFMA España sobre el terreno. Es un día que nuestros socios esperan con gran interés”. El director de la comisión Research también dio las gracias a los miembros del Jurado que evalúa los proyectos. Del mismo modo, Daniel Álvarez lamentó que el Premio al Mejor Artículo Técnico en FM quedase desierto, por falta de originales que cumpliesen las bases.

Un ciberevento navideño

Junto a la entrega dela Best & Good Practice , IFMA España celebró también su tradicional evento navideño que en esta ocasión contó con dos sorpresas para todos los asistentes presentes virtualmente. La primera fue la entrega de los Premios de la I Edición del Concurso de Dibujos Navideños para los hijos de los asociados. y el segundo fue la actuación del monologuista Andrés Madruga, quien puso un toque de humor a la jornada lúdico-profesional que se vivió en la tarde de ayer.

El Concurso de Dibujos Navideño contó con tres ganadores, hijos de afiliados de la entidad: Anna Carnicé de 7 años de edad se llevó el primer premio, Flavia Pérez de 11 el segundo y Marc Jerez, de 6 años el tercero. Los tres agradecieron su premio con unos vídeos muy emotivos y serán elogiados con unos bonitos estuches de pinturas. Además, el diseño de la ganadora será utilizado por IFMA España en su felicitación navideña.

La clausura del evento corrió a cargo de Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, quien destacó “el valor estratégico que ha ganado la figura del Facilty Manager durante el último año; convirtiéndose en una figura todavía más imprescindible para las empresas en la lucha contra el Covid-19. Una posición que debemos mantener y aumentar en el futuro”. Por último, la Presidenta de IFMA, junto con otros miembros de la Junta Directiva y con el Personal Laboral de la entidad desearon a todos los ciberasistentes “unas felices fiestas y un próspero y mejor 2021”.

Sobre IFMA España

IFMA España nació en 2002 como capítulo español de la International Facility Management Association. Su objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y a la sociedad esta profesión. Recordemos que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que las empresas sean más eficientes y productivas en sus espacios de trabajo; y no solo empresas, sino también instalaciones e infraestructuras públicas y privadas

En la actualidad IFMA España es la segunda asociación europea con más miembros. El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios o de consultoría. En enero de 2011 se integró con la SEFM, fundada a su vez en 1998. IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto interés profesional donde también se potencie el networking; una oferta formativa potente y actualizada y, en tercer lugar, una apuesta por la investigación (research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral de bienes y servicios. Para alcanzar estos objetivos, IFMA España cuenta con 14 comisiones de trabajo especializadas y que actúan como grupos de trabajo. La presidenta de IFMA España es desde marzo de 2019, Lorena Espada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las startups tecnológicas podrían ser la salvación ante una próxima crisis, según The Valley Los consejos de Rentokil Initial para pasar unas Navidades seguras en casa Dianova International y el Grupo de Acción de Rotary para la prevención de adicciones aúnan fuerzas Gran Via BC presenta las tendencias que marcarán la ruta de los workspaces en 2021 AleaSoft: Se tranquiliza el panorama en los mercados de energía de cara a las últimas semanas del año