Esta derechita conejil y cobardica ​Lo que tenemos que agradecerles a estos componentes del EH Bildu formación controlada por quienes durante décadas ejercieron el asesinato y el secuestro como arma para conseguir sus fines, es que no pretenden engañarnos Manuel Villegas

lunes, 21 de diciembre de 2020, 13:56 h (CET) Que el propósito de Pedro Sánchez es destruir a España, es un axioma. No es un invento ni un infundio mío. A los hechos me remito: forma Gobierno con la ultraizquierda de Podemos, cuyo fin y propósito manifestado por Pablo Iglesias, en más de una ocasión, es acabar con la concordia y el consenso que todos los españoles acordamos, borrando, rencores, revanchas y deseos de desquite, con la Constitución del 78.



Por si no fuera suficiente, se apoya para aprobar los Presupuestos del 2021, que él pretende que sirvan para todo lo que le queda de Legislatura y, a ser posible, para más años, en Arnaldo Otegui, responsable de muchos atentados de los etarras, y cara lavada y visible de ETA, cuyo fin es derribar al Gobierno, según las palabras textuales de Arkaitz Rodríguez que ha manifestado: “Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”.



Lo que tenemos que agradecerles a estos componentes del EH Bildu formación controlada por quienes durante décadas ejercieron el asesinato y el secuestro como arma para conseguir sus fines, es que no pretenden engañarnos. Dicen clara y abiertamente cuáles son sus fines y propósitos.



Tenemos dos refranes españoles que nos definen con certeza el resultado de estas uniones: “Dime con quién andas y te diré quién eres”, o “Quien con niños se acuesta excrementado amanece”.



Si Pedro anda con quienes quieren destruir a España, la conclusión es lógica, y, si se acuesta con ellos, está impregnado de la misma suciedad, con la que quieren emporcarnos a todos, o sea, destruir a España.

Pero la otra pata del trípode en la que se apoya es Izquierda Republicana de Cataluña que se define como un partido republicano, federal, iberista, radical, laico, pacifista y ecologista.



¿Lo queremos más claro?

El trípode en el que se sustenta: Podemos, Bildu e Izquierda republicana catalana, solamente tienen un fin y persiguen el mismo propósito: Acabar con la unidad de España, instalar un nuevo régimen republicano y romper el concierto en el que vivimos mal o bien.



Y a quien tienen al otro lado que les pueda hacer frente e impedir que consigan sus intenciones, es nada más y nada menos que una derecha tricéfala, preocupada más de sus propios intereses que los de los ciudadanos a quienes dice representar



Una Derecha acomplejada, asustada de su propia sombra, como Bucéfalo, que tiene miedo a manifestarse como tal porque la tildan de ser heredera del franquismo.



Vamos a ver, Franco hace cuarenta y un años que falleció, sus posibles herederos, si es que los hubiese, tendrían que comprender que España, no aceptaría nuevamente una dictadura, por lo que habrían que entrar en el juego de la Democracia, o no podrían participar en política.



La Mayoría de los dirigentes de la Derecha, por su edad, serían unos infantes cuando Franco expiró, pero sin embargo están retraídos y parece que se avergüenzan de manifestarlo públicamente. No puede ser que esta Derecha tenga tres cabezas, así no conseguirán desalojar del Gobierno a este engendro que nos rige.



O cambian de táctica y se unen para las próximas elecciones o jamás llegaran a conseguir el Poder.

