Clínica Orduna y ZEISS lanzan becas para sus próximos Cursos de Especialista Universitario y Monográficos

lunes, 21 de diciembre de 2020, 12:04 h (CET) Los aspirantes a conseguir una de las becas, que dan acceso a esta formación disruptiva que propone Orduna e-Learning en colaboración con ZEISS, deberán presentar un caso clínico sobre: 'Baja visión y/o rehabilitación visual' y 'Control de la Miopía con lentes de contacto', antes del 15 de enero próximo A mediados de octubre tenía lugar la apertura de los dos cursos de Especialista Universitario sobre 'Control de la Miopía' y 'Optometría geriátrica y Baja Visión' que convoca Orduna e-Learning, con la colaboración de ZEISS Vision Care España.

Como afirma Begoña Gacimartín, directora de Orduna e-Learning y coordinadora de Proyectos de la Clínica Oftalmología Orduna “la propuesta, que incluye formación online y prácticas presenciales con pacientes reales en la Clínica Oftalmología Orduna y con equipos ZEISS, está teniendo una magnífica acogida en el sector no solo en España sino también en Latinoamérica”.

En la actualidad están siguiéndolos más de un centenar de ópticos-optometristas de toda España, como Laura Rocha, Senior Global Product Manager de ZEISS Vision Care. “Como alumna de uno de los dos cursos de Especialista Universitario ofrecidos en el programa de Orduna e-Learning, concretamente el de 'Control de la Miopía', desde el primer momento se percibe el altísimo nivel de la formación, así como su utilidad de cara a un futuro tan próximo, que ya es presente”, afirma. No en vano, y según el informe sobre el estado de la Miopía de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Brian Holden, la Miopía es la principal causa de discapacidad visual moderada y grave (42%) y una causa importante de ceguera (3%). Se espera que la prevalencia mundial de la miopía aumente del 27% de la población mundial en 2010 al 52% en 2050, con toda la carga socioeconómica y de salud que ese hecho supone.

La importancia estratégica del curso de Especialista Universitario en 'Optometría geriátrica y Baja Visión', la subrayan los datos. En el mundo hay más de 2000 millones de personas mayores de 65 años, el 19% de la población de España. Este hecho unido al aumento de la longevidad, generará una alta demanda de servicios de Atención Sanitaria y profesionales altamente cualificados. Según un reciente informe de Naciones Unidas, en el año 2050 España será el país más envejecido del mundo, el 44% de la población será mayor de 60 años, motivo por el que la atención geriátrica constituirá una de las realidades y uno de los retos socio-sanitarios del Siglo XXI. “Se trata, por tanto, de una formación no sólo necesaria, sino disruptora”, añade Rocha.

Después de lanzar una primera convocatoria de becas, desde el 1 de diciembre, y hasta el 15 de enero, está abierto el plazo para presentar las solicitudes correspondientes a esta segunda convocatoria. Los requisitos se pueden solicitar por e-mail escribiendo a contacto@ordunaelearning.com

Así, ahora Orduna e-Learning con la colaboración de ZEISS Vision Care España lanzan seis nuevas becas, para otros tantos alumnos. Para obtener una de ellas, los aspirantes deberán presentar un caso clínico original y que no se haya utilizado para ningún otro fin, sobre alguno de los siguientes temas: 'Baja Visión y/o rehabilitación visual', 'Control de la Miopía con lentes de contacto', 'Disfunción binocular acomodativa', o 'Prescripción de prismas en parálisis oculomotoras o diplopía de origen binocular'.

Habrá dos primeros premios, para los dos mejores candidatos, que darán acceso uno al curso completo de Especialista Universitario en 'Baja visión', y el otro al curso de Especialista Universitario en 'Miopía'. Ambos están valorados en 2.900 euros, aportan a sus alumnos 20 créditos ECTS, y tienen una duración de nueve meses. El comienzo de la segunda edición de estos cursos está previsto para mediados de mes de febrero

Habrá, asimismo, cuatro segundos premios, que darán acceso respectivamente a otras tantas becas para monográficos en 'Control de la Miopía' (valorado en 900 euros), 'Baja visión y Rehabilitación Visual´ (valorado en 900 euros), 'Visión binocular y ambliopía' (valorado en 900 euros), y 'Prescripción de Prismas' (valorado en 600 euros).

Gracias a la alianza entre Orduna e-Learning y ZEISS, los clientes del fabricante alemán podrán beneficiarse de estas becas, y en caso de no conseguirlas, obtendrán unas condiciones ventajosas en la matriculación.

Cada caso será evaluado por los profesores del claustro correspondientes a cada especialista universitario/monográfico y los ganadores expondrán, al final del curso, su caso en el formato de debate IN FOCUS a través de la plataforma de Orduna e-Learning.

Los dos cursos de Especialista Universitario están acreditados por la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), e incluyen, además, un seminario VUCA (realidad volátil, incierta, compleja y ambigua por su siglas en inglés) en el que los alumnos trabajan un modelo de preguntas radicales con los objetivos de potenciar la capacidad de generar preguntas catalizadoras, desarrollar un poderoso argumentario para ópticos-optometristas, identificar oportunidades en las situaciones problemáticas que plantean sus tareas diarias, mejorar la toma de decisiones y definir las destrezas que deben desarrollar los ópticos-optometristas, y los profesionales de la salud visual del siglo XXI.

Los monográficos de duración trimestral están acreditados por el Consejo General de Ópticos-Optometristas (VPC) y por la Comunidad de Madrid y también incluyen prácticas con pacientes reales en la Clínica Oftalmología Orduna en Madrid.

