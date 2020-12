Zasbook publica la obra 'Jehosua y Eric una de sus vidas juntos' del autor Juan Carlos Albarrán Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 12:15 h (CET) Juan Carlos Albarrán Ramos publica su primer libro después de un exitosa campaña de micro-financiación colectiva Después de una exitosa campaña de crowdfunding en la plataforma de micro-mecenasco de la Editorial Zasbook, el libro de Juan Carlos Albarrán Ramos ya está disponible en todas las librerías de España.

Sinopsis del libro

Jehosua y Eric una de sus vidas juntos no trata de dar a ver al lector que todo guerrero es malo y tiene que matar para hacer una vida terrenal en este mundo, el autor trata de que el lector vea la vida de sus hijos en otro plano de situaciones y épocas, en la cual los seres humanos son iguales a los de esta época. Refleja una vida de aventuras y conquistas, pero con amor, no con guerra. Su idea es que el vea una perspectiva igual a la vida de hoy, pero en otras épocas, por lo cual, toda su historia con sus familiares es semejante a la vida cotidiana de hoy, a pesar de que tenían una vida mucho más libre que la actual para el ser humano. Ellos con su amor demostraron, tanto mujeres como hombres, ser de honor ante una vida que viven con libertad.

El autor

Juan Carlos Albarrán Ramos (1968, Barcelona). Durante toda su vida ha trabajado y se ha dedicado a la electricidad industrial debido a su interés por las energías renovables y la naturaleza espiritual. Siempre le ha encantado poder aportar su granito de arena para que las energías del mundo prosperen. Actualmente trabaja en una empresa de instalaciones petroleras, en la cual sus propósitos y los de sus compañeros son muy buenos. Goza de una gran satisfacción por poder aportar todo su amor y beneficio al progreso del mundo. Juan Carlos tiene muchos hobbies, de los cuales los más destacables son la música y la lectura. También le encanta el mar; de hecho, hasta hace muy poco Juan Carlos solía hacer submarinismo ya que le apasiona explorar otros mundos diferentes al terrenal. En el mundo submarino ha descubierto grandes sensaciones de paz interior. El autor subraya que el mayor delirio de su vida es saber cómo todos los seres somos libres de pensamientos y cada uno puede demostrar su propia verdad de existir. Le entusiasma saber la vida de los demás y ayudar a la humanidad en todo sentido. Profesa que la unión de las familias son los lazos para conseguir estar bien en este mundo y poder demostrar la mayor sabiduría de amor por todos los seres humanos.

