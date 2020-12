La medicina "a la carta" da un salto más en el fenotipado y pronóstico precoz gracias a la tecnología de analítica masiva de historias clínicas Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 10:12 h (CET) Millones de historias clínicas electrónicas en los hospitales son procesadas en tiempo real con la tecnología EHRead de la empresa científica Savana. Esto supone un hito, reforzado en la nueva era del coronavirus, a la hora de realizar diagnósticos y pronósticos médicos de forma personalizada y precoz, a partir de datos anonimizados de millones de pacientes La medicina de precisión ha dado un nuevo golpe de timón hacia un conocimiento científico y clínico de última generación para hacer frente a las enfermedades del mundo con procedimientos mucho más efectivos. Análisis médicos, pautas de tratamientos, sintomatología de enfermedades, fármacos: los registros clínicos en hospitales, en su mayoría redactados como simples anotaciones de los médicos, mediante textos no estructurados, ni un orden establecido, contienen, sin embargo, datos de inmenso valor para ser clínicamente reutilizados. Las máquinas son ya capaces de comprender el contenido y significado de las historias clínicas y se convierten así en un gran aliado de la comunidad médica, en una herramienta imprescindible de acceso de conocimiento para avanzar hacia un manejo más rápido y acertado de cada paciente.

La empresa española de investigación clínica Savana, que ha analizado hasta el momento con inteligencia artificial, y tecnologías de procesamiento del lenguaje natural cerca de 900 millones de documentos clínicos de pacientes de manera anonimizada, trabaja de forma coordinada con cerca de 150 hospitales de Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica (presente en 14 países) para poner a disposición de la comunidad médico-científica su tecnología, en el marco de distintas iniciativas de colaboración médica a nivel internacional, que están arrojando respuestas clave en la lucha contra las enfermedades, especialmente con el coronavirus. La tecnología permite que las máquinas sean capaces de comprender las anotaciones de los sanitarios, logrando automatizar la conversión de esos textos en contenidos estructurados y reutilizables con fines de investigación.

Las claves de la tecnología EHRead de Savana son las siguientes:

Se trata de un sistema basado en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural especializado en la lectura clínica (NLP) a partir de técnicas de aprendizaje profundo para el procesamiento a gran escala de miles de datos médicos en texto libre, independientemente del soporte en el que hayan sido procesados y con datos en idiomas varios. Los datos están anonimizados para garantizar la máxima privacidad y la seguridad del paciente.

Gracias a la actualización continua de los datos recibidos de los hospitales y sistemas de salud regionales que forman parte de la Red de Investigación de Savana, EHRead está habilitado para leer la terminología y los conceptos más relevantes relacionados con la COVID-19. Los modelos predictivos son desarrollados una vez entrenados con multitud de datos y todas las variables disponibles de los pacientes.

La tecnología permite a los investigadores realizar estudios estadísticos de forma colaborativa, demográficos, retrospectivos... También hacer correlaciones entre variables clínicas, pronósticos sobre propagación de enfermedades, comprobar la eficacia de los tratamientos farmacológicos o predecir recursos sanitarios disponibles.

Actualmente con este sistema se están realizando investigaciones a nivel mundial en torno a casi una veintena de áreas terapéuticas distintas (neumología, oncología, cardiología, etc.) Los estudios van desde el mieloma múltiple, la insuficiencia cardíaca y renal por diabetes tipo 2 o esclerosis múltiple, hasta el impacto del coronavirus en enfermedades respiratorias como la EPOC o el asma y el perfil de paciente COVID-19 más propenso a ingresar en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa del coronavirus. Este sistema refuerza una colaboración científico-médica junto a la tecnología, clave para la medicina personalizada. En este sentido, Savana ha promovido las investigaciones internacionales “Big COVIData” y “Big COPData”, cofinanciada esta última con fondos del programa europeo Horizonte 2020. Sus conclusiones están siendo de gran ayuda para conocer y tratar a pacientes con coronavirus y otras patologías respiratorias crónicas. Sus conclusiones han sido publicadas en The European Respiratory Journal, revista con gran factor de impacto, perteneciente al cuartil 1.

“Si uno se detiene a pensar, por un momento, en la cantidad de datos contenidos en los registros médicos electrónicos, y estos se multiplican por los miles de documentos clínicos que genera cada institución de la salud en decenas de países, es enorme el potencial de toda esa información, tanto para los médicos, como los investigadores, y por supuesto, para los pacientes”, asegura Jorge Tello CEO y Fundador de Savana. “En Savana, trabajamos para mejorar la asistencia sanitaria global, y por tanto, era nuestra obligación lanzar este tipo de estudios con los que dar respuesta en tiempo real a las necesidades clínicas crecientes”.

La trágica pandemia, con miles de fallecidos en todo el mundo, ha reafirmado la necesidad de actuar con mayor contundencia aún si cabe, en el uso de toda la información clínica disponible para reutilizarla con las máximas garantías de eficiencia y agilidad a la hora de diagnosticar y tratar enfermedades y salvar tantas vidas como sea posible.

Acerca de SAVANA

Fundada en 2014, Savana es una compañía médica internacional cuyo objetivo es acelerar la ciencia en salud, poniendo en manos de profesionales sanitarios el poder de desbloquear todo el valor clínico que existe en las historias clínicas electrónicas usando Inteligencia Artificial para el beneficio de los pacientes. La tecnología EHRead© de Savana aplica Procesamiento del Lenguaje Natural clínico y multilingüe para la generación de evidencia en vida real (Real World Evidence); gracias a la Red de Investigación de Savana, un ecosistema formado por más de 100 hospitales en Europa, y Norte América.

