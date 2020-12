Navidad vitaminada 2020 en The Westin Palace by José Luque

La periodista Pilar Carrizosa presenta una nueva edición del evento "Navidad Saludable" En estos días de celebración qué mejor manera que descubrir nuevas “gastro-ideas en The Westin Palace, el único hotel de 5 estrellas de la capital que recibe el identificativo “Garantía de Madrid” por su buena práctica aplicada en el protocolo de seguridad frente al Covid-19, con una de las sugerencias más originales del chef José Luque en la versión healthy: “La otra cara de la Navidad en su perfil orgánico y vitaminado, cuyo set celebra los 108 años cumplidos como uno de los referentes de la hostelería del lujoyen sinergia compartida con la periodista y escritora Pilar Carrizosa, en este año especial pese a lo cual, se vive con ilusión a la mesa, y donde “comer sano no significa comer sin sabor”.¿Los protagonistas? El campo y la huerta, los jugos del mar y otros nutrientes que desplazan el alto consumo de alimentos propios de la fiesta, ricos en grasas, azúcares o sales no deseadas. No en vano según el Informe de Consumo Alimentario en España 2019, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que los españoles prefieren alimentos frescos: frutas y hortalizas (27,3%); sube el consumo de pescado y el aceite de oliva virgen extra.

Zoom 2021: en el marco de la Industria alimentaria, dentro del objetivo fijado en el documento “Food 2030”y reto de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, priorizan en seguir incidiendo en la prevención de una nutrición adecuada. Así que la mejor opción es empezar por cuidarnos desde la exquisita creatividad que Luque ha diseñado en este menú presentado en un didáctico showcooking. Regado de un AOVE se compone de: Ostra del Rey, cecina, AOVE y bayas de Goji - Corvina asada con hojarasca, sal del Himalaya, frutos secos de coco y mantecado de AOVE - Espuma de coco y frutos secos con chocolate.

Paisajes rurales, nuevos conceptos de vida (Jaén): Variedad 100 % picual gama monovarietal. Panel de cata: aceite amargo, trazas de intensa hierba fresca con matices leves de frutado. Ideal para platos: carpaccios o tartar además, también va muy bien para potajes o guisos de carne, tostadas o ensaladas. Líderes en la trazabilidad con el proyecto Triple 3Xtra, con el que el consumidor puede conocer los datos del aceite que compra. Favorece el sistema cardiovascular con un alto contenido en polifenoles que previene el envejecimiento prematuro de la piel y enfermedades degenerativas. Ácido oleico monoinsaturado: Graso Omega 9,(idónea para el corazón).Posee un bajo contenido en ácido linoleico(Omega-6 actua como un agente oxidativo). https://www.coosur.com

León: única cecina de León IGP premium del mercado. En salazón y no embutido, natural 100% cuyos ingredientes son carne de vaca, sal y humo despieces de los cuartos traseros de ganado vacuno mayor de un mínimo de cuatro años de edad, requiere de un secado en bodega de más de 18 meses. Propiedades: potasio: 621 mg, fósforo: 321 mg, calcio: 48 mg, hierro: 9,8 mg. Magnesio: 39 mg. Producto artesano que ha conquistado ya a consumidores del exquisito Harrod’s, en Londres o del que es el centro comercial más grande del mundo: el Dubai Mall-La Fayette. www.cecinasnieto.com

Montabaur (Alemania): Recogidos en Filipinas, el expertisse alemán presenta la 1ª leche ecológica 100% coco ideal no solo en postres sino para salsas o ensaladas, platos cocinados en sartén, batidos y cócteles. Contiene 7,5 cocos por cada 1000 mililitros. La leche de coco no es el líquido ubicado dentro del fruto, sino que se elabora a partir de la pulpa, con el 20 % de grasa (100 mililitros de leche de coco son 197 calorías). Rica en vitaminas, nutrientes y minerales, entre ellos: potasio, sodio, hierro y magnesio. Vitaminas: C, B1, B2, B3, B4, B6 y vitamina E. Contiene solo grasas vegetales sanas. http://www.drgoerg.com/

Valencia: Corvina REX. Premio 2016 “Alimentos de España” por su contribución a la acuicultura. Sello “Crianza de Nuestros Mares”, de textura suave y baja en sal, rica en proteínas y potasio,antioxidante, vitamina B12, ácidos grasos Omega 3 y fósforo, perfecto para hacer en casa. Calificación del “Superior Taste Award”, 3 estrellas que la reconocen como “Excepcional”.Certificación en materia de calidad y seguridad alimentaria: ISO 9001,GLOBAL G.A.P., IFS y BRC y en gestión medioambiental: certificación SO 1400 y “Friend of the Sea”. Asimismo, Frescamar ha colaborado en el desarrollo de la norma Aquaculture Stewardship Council (ASC) del Mediterráneo, como primer productor español en implantar la norma medioambiental más reconocida internacional en temas de conservación. www.corvinarexfrescamar.com

Madrid: La empresa familiar con más de 50 años de historia y más de 800 referencias presenta su nueva gama de toppings Nuts & Cook, que acerca los frutos secos a la cocina saludable.¿Variedades? frutos secos, frutas desecadas y chocolate negro. En desayunos para leche,yogures,cereales: avellana, arándanos rojos, orejón de albaricoque y coco. Arándanos rojos, nueces, chocolate negro, pipas de girasol y pasas sultanas. En primeros platos son perfectos para enriquecer ensaladas, verduras, cremas, pastas e incluso carnes: nueces, arándanos rojos, pipas de calabaza, pasas sultanas y bayas de Goji. Orejón de albaricoque, pasas sultanas, pipas de calabaza, pipas de girasol y palitos de almendra. www.aperitivosmedina.com

Alicante : Un Viaje a través de los sentidos en una pasarela de aromas son las sales y especias de Nearfood, la plataforma española con 10 años experiencia que opera en el mercado internacional trabajando en España, UK, Alemania, Francia e Italia, y que aboga por el producto TOP en alimentación presentando una amplia gama de variedades. Oportunidad de negocio donde cualquier fabricante pueda maximizar su producción a través de la misma. De entre su gama healthy (con más de 2000 bio items) el aporte saludable de la sal del Himalaya: aumenta la absorción de nutrientes,reduce la presión arterial alta, calma calambres musculares. www.nearfood.com

Para concluir, The Westin Palace, Madrid ofrece sin duda el evento más relevante del año: la gala de fin de año, en esta ocasión sin pista de baile, pero bajo la magia del centro de la cúpula, ocupado por las mesas de comensales guardando rigurosamente la normativa de distanciamiento social. Por otro lado, para los que prefieran celebrar en casa este año, el hotel pone en marcha la nueva iniciativa: “El Palace cocina por ti” con la que ofrecerá platos muy navideños con tan solo calentarlo unos minutos en el horno. www.westinpalacemadrid.com