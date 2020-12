Limpieza Pulido: "Para declarar la guerra a la suciedad del hogar se necesitan unos productos básicos" Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 08:31 h (CET) Este año ha sido uno especial y diferente, un año en el que se ha observado un incremento en las ventas de limpieza y en la limpieza del hogar. Esto ha dado lugar a muchas dudas sobre la correcta limpieza y desinfección del hogar, así como los productos que hay que utilizar para limpiar y desinfectar las distintas zonas de la casa Según el informe de “Higiene y desinfección en el Hogar: Máxima prioridad”, realizado en el 2020 sobre el sector de Limpiadores en España, se ha notado un incremento en la venta de limpiacristales, lejías y desinfectantes que coincide sobre todo con los meses del confinamiento y los meses posteriores. Además, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el sector de la limpieza facturo alrededor de 10.425 millones en España en el año 2018. Por lo tanto, se observa un incremento en el interés por la limpieza del hogar.

Limpieza Pulido es una empresa que lleva detrás una trayectoria larga y una gran experiencia en productos de limpieza y su efectividad (además de proveerlos). Por lo tanto, establece cuáles son los productos que las personas necesitan en su hogar para limpiar y desinfectar las distintas zonas de la casa. La lejía es el producto principal que destaca Limpieza Pulido: “la lejía es la estrella de la desinfección y es el producto clave para afrontar la “nueva normalidad”. Es uno de los desinfectantes de uso domésticos más utilizados y efectivos.”

Además, la lejía posee un gran papel en el hogar, ya que es muy efectiva contra los hongos y el moho, por lo que es un producto perfecto para limpiar el baño y las manchas típicas amarillentas que aparecen en este. Limpieza Pulido aconseja además utilizar la lejía diluyéndola con agua fría siempre. Esto se debe a una reacción muy sencilla: el cloro se evapora con el agua caliente y pierde efectividad, además de resultar tóxico si se respira.

Para la cocina Limpieza Pulido aconseja el amoniaco, al ser tan efectivo con la grasa. No obstante, en ocasiones el amoniaco se vende con fragancia también, por lo que se le pueden dar usos en otras zonas de la casa también. Pero se destaca sobre todo la capacidad desengrasante que tiene sobre los azulejos y baldosas de la cocina, el efecto cristalino que deja en el vidrio y en la vitrocerámica, en los electrodomésticos y en tapicerías. Limpieza Pulido advierte sobre el uso del amoniaco que no debe mezclarse con lejía en absoluto, ya que los efectos son muy nocivos en la salud.

El jabón lavavajillas es perfecto para combatir la grasa de muchos sitios: cazuelas, platos, superficies, encimera, etc. Lo aconsejable es usar una versión concentrada, ya que dura mucho más que el habitual. Para unos cristales transparentes es aconsejable utilizar un limpiacristales, no obstante, con un multiusos también se pueden limpiar.

