ActivePure® reduce el 99,96% del coronavirus en aire en pruebas realizadas por la Universidad de Texas

lunes, 21 de diciembre de 2020, 08:04 h (CET) ActivePure Technologies LLC, anteriormente conocida como Aerus Holdings LLC, anunció la semana pasada que su tecnología de purificación de aire, ActivePure®, inactivó más del 99,96% del virus SARS-CoV-2 altamente concentrado en el aire en un entorno cerrado en solo 3 minutos Las pruebas con la tecnología ActivePure® han sido realizadas por una de las instalaciones de pruebas de bioseguridad más importantes del mundo, la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB), que realiza pruebas principalmente para el ejército de los EE. UU. y para los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

"Estos resultados demuestran la eficacia de la tecnología en un entorno de laboratorio", dijo el Dr. William S. Lawrence, PhD, director de la División de Servicios de Aerobiología del Laboratorio Nacional de Galveston de UTMB.

La investigación de UTMB se ha llevado a cabo a finales de noviembre de 2020 en un laboratorio de nivel de seguridad biológica (BSL) -3 y -4, laboratorios donde estudian agentes que presentan un alto riesgo de enfermedades potencialmente mortales para las que no se dispone de vacuna o terapia.

Las pruebas se realizaron por triplicado, de acuerdo con las pautas y protocolos de la FDA. Se roció el virus activo del SARS-Cov-2 en una cámara de prueba en concentraciones extremadamente altas (más de 10 millones de partículas por mililitro).

En 3 minutos, las unidades basadas en tecnología ActivePure, calibradas a su configuración más baja de solo 0,82 m3 por minuto de movimiento de aire, redujeron la concentración del virus en un 99,96%. Las unidades solo usaban la tecnología ActivePure; todas las demás tecnologías de purificación de las unidades se desactivaron.

ActivePure Technologies® LLC (Aerus LLC) ya anunció en octubre que los resultados de las pruebas realizadas con cepas activas de coronavirus SARS-CoV-2 por un laboratorio certificado por la FDA establecían una tasa de inactivación del 99,98% en superficies del virus.

El laboratorio independiente, MRIGlobal, con sede en Kansas City, realizó las pruebas y certificó que la Tecnología ActivePure® consigue una inactivación en superficies del 93% en 3 horas y del 98% en 6 horas de cepas activas de SARS-CoV-2, incluso cuando está cubierto por una biopelícula protectora.

Andy Eide, vicepresidente de ingeniería de ActivePure® declaró: " La mejor defensa es buen ataque. Salir al ataque y neutralizar proactivamente el virus SARS-CoV-2 es una forma muy eficaz de minimizar la cantidad de virus que llega las mascarillas o se deposita en superficies que se tocan. Se fabrican casi 100 productos diferentes con ActivePure, abordando preocupaciones en todos los entornos imaginables, desde hogares a oficinas, habitaciones de hotel, ascensores e incluso automóviles".

Se espera un informe completo del laboratorio antes de las vacaciones, ha asegurado Joe Urso, presidente y director ejecutivo de ActivePure Technologies, LLC, a lo que ha añadido "La investigación de noviembre demostró que la tecnología ActivePure produce enormes reducciones en tres minutos, pero no se probaron duraciones más cortas. Ahora probaremos la eficacia en solo 30, 60 y 120 segundos para ver lo rápido que se pueden lograr resultados similares o mejores".

Y también ha asegurado que trabajaran con los laboratorios BSL -3 y -4 para probar otros patógenos altamente contagiosos en el futuro.

ActivePure Technologies® prevé que con estos resultados se incremente un uso generalizado de la tecnología para reducir la cantidad de virus SARS-CoV-2 presente en el aire y en superficies en entornos comerciales, residenciales y médicos. La tecnología ActivePure lleva en el mercado minorista como purificador de aire durante más de 10 años. La tecnología ActivePure® va incorporada en unidades portátiles y también en unidades que se instalan como parte de los sistemas de climatización y ventilación (HVAC). ActivePure Technologies vende actualmente alrededor de 500.000 unidades ActivePure anualmente en todas las marcas y líneas de productos, pero está experimentando un enorme aumento en la demanda de sus distribuidores debido a la pandemia.

"A diferencia de los purificadores de aire pasivos convencionales basados en filtración, ActivePure funciona inmediatamente y no requiere tiempo de captura o exposición. Llena una habitación de manera rápida y continua con partículas neutralizadoras de virus que descomponen instantáneamente los virus en sus componentes, haciéndolos inofensivos. " ha expresado Joe Urso. "En esta pandemia mortal", agregó "la gente debe tener un aire interior en el que puedan confiar".

La Clínica Cleveland está realizando un estudio de 2 años con unidades ActivePure en sus quirófanos para ver si la tecnología puede reducir las infecciones en sus instalaciones. Daniel Sessler, Doctor en Medicina y responsable de investigación de resultados ha explicado: "La Clínica Cleveland adapta continuamente las prácticas para garantizar que brindemos la atención más segura para los pacientes".

Acerca de la Tecnología ActivePure®

La familia de productos ActivePure® ha sido diseñada en torno a una variación de tecnología originalmente desarrollada en cooperación con la NASA para para purificar el aire de las tripulaciones de astronautas en misiones de exploración del espacio, al hacer reaccionar la luz ultravioleta y los óxidos metálicos para librar el aire de contaminantes nocivos como bacterias, virus, mohos, compuestos orgánicos volátiles, etc.

El equipo investigación y desarrollo de ActivePure Technologies LLC, propietaria de los derechos mundiales de esta tecnología patentada, tomó el concepto del depurador de etileno probado con eficacia en la Estación Espacial Internacional y realizó mejoras adicionales, alterando la mezcla de metales en el fotocatalizador y cambiando la forma en que interactúa con la luz ultravioleta para que sea más eficaz.

Fue esta primera generación de ActivePure®, que ha conseguido el reconocimiento como Tecnología Espacial Certificada (Certified Space Technology) de la Fundación Espacial de la NASA (Space Foundation).

Desde 2017 la tecnología ActivePure® de Aerus forma parte del Salón de la Fama de la Tecnología Espacial, de la Space Foundation, que reconoce a empresas y tecnologías que han transformado la investigación espacial en productos comerciales que mejoran la calidad de la vida de toda la humanidad.

Los equipos portátiles Beyond Guardian Air y Pure and Clean incorporan la tecnología ActivePure® que junto a los filtros con filtración superior a HEPA, filtros de carbono activado, luz UVC germicida interna y su función ionizadora, que potencia la acción de sus filtros, logran aglutinar las partículas que flotan en el aire y así retenerlas en el filtro más eficazmente alcanzando una efectividad del 99,97% para partículas de hasta 0,1 micras. También cuentan con la tecnología ActivePure® las unidades Induct que se instalan en los conductos de ventilación y climatización de edificios.

Los equipos con tecnología ActivePure® han sido demostrados como totalmente inocuos para las personas, animales y plantas, por lo que se puede convivir con ellos 24 horas al día y por esto son la solución perfecta para cualquier espacio cerrado en el que vayan a convivir personas preocupadas por su salud, por el aire que respiran y por la calidad ambiental interior.

https://activepure.es/

Vídeos

Tecnología ActivePure



