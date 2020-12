Ofi-Logic: "Las impresoras portátiles son las mejores para los comercios que se mueven" Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 08:15 h (CET) La productividad de las empresas son uno de los principales objetivos para conseguir el máximo rendimiento y beneficios. Pero esta productividad está estrechamente ligada a la tecnología que utiliza la empresa, ya que esta herramienta puede agilizar el trabajo de la empresa y la consecución de sus objetivos Las impresoras forman parte de estas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a una empresa a mejorar su productividad. No obstante, según Ofi-Logic, una empresa con gran experiencia en el mundo de los equipos de impresión y sobre todo en los costes, una buena impresora no solo debe ahorrar tiempo, sino también costes. Por lo tanto, a la hora de escoger la impresora portátil habrá que hacer varias consideraciones. La movilidad es un aspecto importantísimo para aquellas empresas que deben realizar su trabajo trasladándose de un lado a otro.

Ventajas que aportan las impresoras portátiles

La ventaja principal de las impresoras portátiles es que son muy resistentes y, a la larga, a pesar de las inclemencias del ambiente y de haber trasladado la impresora portátil a todos lados, estos dispositivos tienen una gran resistencia. Sin embargo, es muy recomendable adquirir una impresora portátil con garantía para cubrir esos factores externos (humedad, polvo, golpes). La portabilidad es muy importante y es la ventaja principal de las impresoras portátiles. Además, por su portabilidad se puede imprimir desde cualquier dispositivo.

Las impresoras portátiles son versátiles y esto es muy importante para mejorar la productividad del trabajo que está ligada a los procesos de impresión. Es necesario que la impresora tenga un diseño y una forma ligera, compacta y ergonómica para que se pueda colocar en cualquier espacio deseado, incluso cuando este es reducido. Además, hay algunos equipos portátiles que vienen hasta con complementos para su instalación en vehículos.

Sectores que necesitan utilizar impresoras portátiles

Las empresas de logística son las primeras que vienen a la cabeza cuando se piensa en movilidad, en portabilidad. Este sector necesita realizar transacciones en el mismo momento, imprimir y entregar documentos a clientes. Las autoridades también necesitan impresoras portátiles para documentar y reportar emergencias de forma eficaz. Recibos, facturas y todo documento necesario con el fin de evitar cualquier error de facturación.

Para satisfacer al cliente es necesario darle un buen producto o servicio, pero también es muy importante darle todas las facturas y recibos necesarios para garantizar la seguridad de las compras que realizan, por lo que, las empresas de servicios y ventas también necesitan estos equipos. Las empresas de producción y almacenamiento necesitan de la impresión de etiquetas y códigos, por lo que, una impresora centralizada no es una buena opción. En este caso también es una buena idea contar con una impresora portátil.

