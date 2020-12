Zidane: "Benzema es determinante, no es solo gol" Josep Calabuig

lunes, 21 de diciembre de 2020, 02:17 h (CET) "Ahora rotamos un poco menos pero es puntual"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que Karim Benzema "es determinante" en su equipo porque no es "solo gol", sino que da "claridad" al juego de los blancos, al tiempo que calificó de "muy merecida" la victoria ante el Eibar. "Es determinante porque lo que está haciendo lo está haciendo fenomenal, pero Karim no es solo gol, es juego y claridad en nuestro juego, es muy importante. Hay que destacar el partido de todos, un partidazo. El rival también ha tenido un momento fuerte y bueno, pero controlamos bien nuestro partido. Es una victoria muy merecida", dijo este domingo tras el 1-3 en Ipurua. El preparador del Madrid fue preguntado además por la jugada polémica del partido, una mano de Sergio Ramos que no fue considerada penalti. "No la vi, pita el árbitro. Tiene que saber el árbitro hacer las cosas, yo no me meto con los árbitros. Si ha decidido no pitar es que no había mano para él", apuntó. Por otro lado, Zidane explicó que el rival también juega y te puede hacer sufrir. "Se llama fútbol. Hay un rival, tiene su momentos buenos, son equipos que nunca bajan los brazos. Hay momentos en los que tenemos que sufrir, es parte del fútbol. Estamos contentos con la victoria, seguimos ganando y bien y ahora hay que descansar bien", afirmó. El técnico galo, que no se metió en la polémica sobre la objetividad de las retransmisiones que abrió su presidente Florentino Pérez, explicó que llegarán las rotaciones. "De momento es así, va a haber cambios seguro, porque tenemos una temporada larga, ahora rotamos un poco menos pero voy a contar con todos. No hemos hecho muchos cambios, de momento es así, pero es puntual", terminó.

