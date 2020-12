Una Startup española crea el primer motor de búsqueda para el negocio del billón de dólares Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 16:44 h (CET) El año 2020 sin duda ha sido uno de los peores años para la economía a nivel mundial. Pero a pesar de ello siempre, surgen oportunidades y algunas industrias son capaces de crecer exponencialmente, cubriendo necesidades que antes no existían. En este contexto se enmarca la Startup de 3 jóvenes madrileños que detectaron una oportunidad y decidieron solucionarla con una mezcla de ingenio y tecnología. En tan sólo un mes desarrollaron su motor de búsqueda y a día de hoy superan las 100.000 visitas mensuales A principios de agosto este grupo de emprendedores encontraron una noticia que captó su atención: "La plataforma de creación de contenido OnlyFans ha superado los 20 millones de euros de ingresos al mes". Un negocio con tan sólo 4 años de vida estaba creciendo desde inicios de la pandemia a un ritmo de 50.000 usuarios nuevos al día y está a punto de llegar a los 100 millones de usuarios registrados.

Decidieron investigar más sobre esta plataforma, y a pesar del éxito de la empresa OnlyFans, resulta que estaba levantada sobre una infraestructura frágil y prácticamente obsoleta. Ahí es cuando decidieron ponerse manos a la obra, ya que un negocio que está creciendo tan rápido no es capaz de asumir el incremento de usuarios y trabajar en nuevas funcionalidades si no tiene una base robusta.

Al analizar qué fallaba en el modelo de negocio de esta plataforma valorada en más de un billón de dólares, descubrieron que faltaba una funcionalidad crítica. No existe la posibilidad de buscar usuarios. Al igual que otras redes sociales como Facebook e Instagram incorporan un buscador para que resulte sencillo encontrar a amigos y a otros usuarios, OnlyFans no ofrece la posibilidad de realizar búsquedas. Según cuenta el CTO de esta Startup:

"OnlyFans es una web que supera los 3 millones de visitas diarias y a pesar de ello, no tienen esa funcionalidad básica. Tras realizar un análisis de su estructura web, determinamos que podríamos crear una serie de bots para indexar todo su contenido en nuestra propia base de datos y crear un motor de búsqueda. La intención era captar el tráfico de Google hacia nuestro buscador y poder ofrecer mayor valor a los usuarios".

En septiembre lanzaron la web OnlySearcher y comenzaron a tener sus primeras visitas. Mientras el tráfico crecía, añadieron nuevas funcionalidades como la posibilidad de añadir redes sociales de las cuentas de OnlyFans con el fin de que fuera más fácil localizarlas. El siguiente paso fue añadir un sistema de inteligencia artificial que les permitía clasificar los perfiles por género y por último, añadieron la posibilidad de que los perfiles de OnlyFans se pudieran publicitar en diferentes lugares de la web.

La web no llevaba en funcionamiento ni un mes cuando tuvieron su primer susto. Más de 1.000 personas entraron a la web y se les cayeron los servidores, que no estaban preparados ya que su tráfico diario estaba en 50-100 visitas. Tras este evento, explican que su tráfico creció de forma exponencial.

El segundo mes de vida ya estaban llegando a las 30.000 visitas mensuales, y en el tercer mes la web se hizo viral en el mayor foro de España, lo que les consiguió más de 4.000 visitas en tan sólo una hora. Ahora esperan terminar diciembre superando las 150.000 visitas en el mes.

Acaban de lanzar lo que consideran que será un éxito a nivel mundial. Son los únicos que tiene estadísticas reales de OnlyFans. El número total de cuentas que existen, los perfiles con más likes y más publicaciones, y lo que es más importante aún, tienen estimaciones de cuanto dinero ganan las cuentas de OnlyFans. El responsable de Marketing explica que implicaciones tiene esto:

"OnlyFans es muy opaco y apenas da información a la prensa. Seguramente lo hagan para que no se descubra cuánto ganan y evitar así la competencia. Pero gracias a toda la información que tenemos sobre ellos, podemos dar sus estadísticas y realizar estimaciones muy precisas acerca del dinero que ganan los perfiles que crean contenido. Por ejemplo, una de las cuentas más grandes ha ingresado 500.000 dólares sólo en suscripciones a su perfil, de los cuales OnlyFans se queda 100.000 dólares. Es un negocio increíble".

Esperan que sus estadísticas sean consultadas por los medios de comunicación de todo el mundo, ya que existen muchas especulaciones acerca de los números que hace la empresa, pero muy poca información verídica. Las búsquedas sobre OnlyFans están en máximos históricos y ninguna web es capaz de dar respuestas a todas las preguntas que surgen en torno a este negocio billonario.

Según los fundadores, ahora están buscando crecer con capital externo:

"Desde el lanzamiento hemos estado destinando nuestros ahorros para probar la idea en el mercado, pero ahora mismo sabemos que tenemos un servicio valioso y rentable. En la primera semana de diciembre ya habíamos ingresado lo suficiente para cubrir los costes de todo el mes. Ahora queremos buscar capital para financiarnos y poder asumir el crecimiento que estamos teniendo. Practicamente sólo dormimos y trabajamos y creemos que ha llegado el momento de aumentar el equipo si queremos seguir siendo el buscador más utilizado a nivel mundial".

Incluso con lo complicado que ha sido el año 2020, parece que las empresas tecnológicas españolas han sabido aprovechar la oportunidad y varias de estas Startups compiten a nivel mundial, con poco que envidiar a los ecosistemas de Silicon Valley o Tel Aviv.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una aplicación de análisis de señal sonora para detectar enfermedades respiratorias, Premio Ingenio Empresas explican su experiencia en sostenibilidad Una Startup española crea el primer motor de búsqueda para el negocio del billón de dólares La lencería y la ropa interior serán los regalos estrella esta Navidad, prevé Gisela Intimates 4 consejos para una reforma exitosa, por Reformas LEINAD