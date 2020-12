IBIZA MAGIC CLUB ofreció una gala a beneficio de Apneef, Fundación Conciencia y Magna Pitiusa Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 16:03 h (CET) El pasado sábado, 12 de diciembre, el Ilusionista Lucas Di Giacomo, abrió por primera vez las puer-tas de su exclusivo club Ibiza Magic Club a las cámaras, con el fin de ofrecer un show virtual online en directo La actuación única fue seguida desde casa y en familia por más de 400 personas de todo el mundo. La recaudación íntegra fue destinada a tres asociaciones sociales de Ibiza y Formentera: Apneef, Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera, Fundación Conciencia y Magna Pitiusa, en reconocimiento a la incansable labor que realizan apoyando a la Infancia más necesitada.

Cada espectador recibió en su casa una "caja mágica" con diversos objetos misteriosos: algunos sirvieron para descifrar el código secreto de acceso al show, otros formaron parte del propio espectáculo.

La magia comenzó desde el minuto en el que se abrió la caja mágica, fue un show sin precedentes en el que las familias participaron en directo de forma interactiva.

Lucas Di Giacomo ha declarado que “dar forma a esta iniciativa fue todo un reto, las dificultades técnicas eran enormes, pero gracias al gran equipo de producción todo salió según planeado. Estamos muy felices. No hay nada, como un show en vivo; la magia del directo es indiscutible y nunca se podrá reemplazar, pero por ahora hemos de usar los elementos que están en la mesa para crear estas experiencias virtuales, con un simple pero poderoso propósito de llevar un poquito de ilusión y alegría a la gente después de todo y a pesar de las circunstancias, esa es la misión de los artistas".

Esta original iniciativa parte de Alba Pau, propietaria del restaurante Can Pau, y que lleva años promoviendo, organizando y apoyando todo tipo de proyectos benéficos destinados a la infancia. En esta ocasión ha apostado por algo muy diferente, consciente de que se trata de una apuesta arriesgada, pero con grandes posibilidades.

El show comenzó puntualmente a las 20:00 hs, con una duración de una hora, en la que Lucas Di Giacomo ofreció un amplio repertorio de ilusionismo y mentalismo del mas alto nivel. El show contó con la presencia de la estrambótica Madame Solange, como invitada especial de este show, interpretada por Vera Herrero Mercader.

Para finalizar, Lucas Di Giacomo ha comentado que “desde Ibiza Magic Club, tenemos un compromiso social asumido desde el primer día y nos hace mucha ilusión aportar nuestro granito de arena en esta maravillosa causa. Hoy, más que nunca los niños de todo el mundo necesitan de nuestra colaboración. Gracias de corazón a todos los colaboradores anónimos que hicieron que este sueño se haga realidad”.

La recaudación total fue de 15.000 Euros.

