AleaSoft: La necesidad de previsiones horarias a 30 años para PPA y auditorías Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 16:15 h (CET) Las auditorias de cuentas requieren de documentación que acredite y justifique las decisiones de inversión tomadas en cada momento. En este aspecto, las previsiones de precios horarios de mercados de energía a 30 años tienen utilidad más allá del momento de la decisión de la inversión y de la firma del PPA, son el respaldo a la decisión tomada Normalmente se asocia la necesidad de una previsión de precios de mercados de energía al momento de tomar una decisión, ya sea decidir una inversión, negociar el precio de un PPA o cerrar una posición en los mercados de futuros. Es evidente la utilidad de disponer de una previsión de precios a largo plazo en el momento de tomar una decisión que afectará la rentabilidad de una inversión en el futuro: mostrar una visión clara de cómo evolucionará el mercado y cuál será el retorno o las consecuencias de tomar una u otra decisión.

Pero, contrariamente a lo que puede pensarse, una previsión de precios no pierde su utilidad una vez esos precios que se predecían ya se pueden comparar con los precios reales que se han registrado en los mercados. Esa previsión que se utilizó en ese momento como respaldo y justificación de la decisión tomada es lo que acreditará ante una auditoria si esa decisión fue razonable.

Lo que recomiendan los expertos en auditorias

Según los expertos en auditoras, la situación ideal para afrontar con éxito una auditoria de cuentas es disponer de las previsiones de precios a largo plazo de lo últimos cinco años como mínimo, con una periodicidad trimestral, es decir, una previsión por trimestre. En cuanto a las características de las previsiones, según los expertos es deseable que las previsiones de precios tengan una granularidad horaria.

Las previsiones de precios horarios a largo plazo permiten estimar los ingresos por la venta de la energía a partir de las características técnicas de la planta de generación, especificaciones técnicas de las placas fotovoltaicas o de los aerogeneradores y de su situación geográfica.

También es deseable que las previsiones dispusieran de bandas de confianza. Al ser las bandas una métrica de la probabilidad asociada a la posible variación de los precios en el futuro, disponer de ellas significa poder medir numéricamente el riesgo asociado al asumir una decisión, ya sea una inversión, el precio de un PPA o el precio de una posición en los mercados de futuros.

Las previsiones de precios de mercados de energía en el largo plazo

Los modelos de previsión de precios de AleaSoft son modelos híbridos que combinan técnicas clásicas de estadística como el análisis de series temporales, regresiones y modelos econométricos, con técnicas de Inteligencia Artificial como las redes neuronales y los algoritmos de Machine Learning. Son modelos estadísticos que, por sus características y base científica, permiten obtener desagregaciones horarias de los precios a largo plazo, hasta 30 años o más, y bandas de confianza con una métrica probabilística. Además, esta metodología permite modelizar el conjunto de todos los mercados de energía interconectados de Europa de manera que proporcionan previsiones coherentes en el espacio y el tiempo. Algunas de estas características no son posibles con técnicas de previsión más usadas en el sector de la energía, basadas en modelos de tipo fundamental o de despacho de unidades.

El futuro y la evolución de los mercados de energía en Europa

En AleaSoft, están disponibles previsiones de precios de la energía para todos los horizontes, también en el largo plazo, además de una gran variedad de informes sobre mercados para el sector de la energía.

Desde AleaSoft se está organizando un webinar para el próximo 14 de enero que contará con la participación de ponentes de la consultora PwC, para analizar el estado y la visión del mercado de contratos PPA para grandes consumidores, sus impactos y requisitos, y la necesidad de estimaciones de precios del mercado eléctrico a futuro.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/necesidad-previsiones-horarias-30-annos-ppa-auditorias/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.