El proyecto de Schneider Electric para E.ON gana los premios enerTIC, en la categoría Smart Grid

viernes, 18 de diciembre de 2020, 15:52 h (CET) Gracias a un completo conjunto de funcionalidades digitales, la solución de Schneider Electric ayudó a E.ON a mejorar la seguridad, fiabilidad y la eficiencia de la red. En el proyecto piloto para E.ON, se reemplazaron sus celdas de media tensión con SF6 por las nuevas celdas digitales y sostenibles. Además, el proyecto incluyó la plataforma modular de hardware y firmware Easergy T300 RTU, y sensores conectados de temperatura y humedad como parte de la arquitectura IoT EcoStruxure Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha resultado galardonada en la VIII edición de los premios enerTIC. Su proyecto para E.ON, que buscaba conseguir una red de distribución de energía más sostenible y sin gases de efecto invernadero, ha sido premiado en la categoría “Smart Grid”.

E.ON, la mayor distribuidora de electricidad de Suecia, está firmemente comprometida con la sostenibilidad. Entre los objetivos que se ha marcado destaca el de convertirse en una compañía libre de combustibles fósiles para 2025 y reducir el riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para avanzar en este sentido, E.ON puso en marcha un proyecto piloto en la ciudad sueca de Norrköping que consistía en reemplazar sus celdas de media tensión con SF6 por las celdas de media tensión sin SF6 SM AirSet de Schneider Electric.

El SF6 es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 23.500 veces superior al del CO2. Ampliamente utilizado en el sector eléctrico para equipos de alta y media tensión, la regulaciones actuales y futuras instan a buscar una alternativa para reducir su impacto en el medio ambiente. Actualmente, esa alternativa ya existe y tiene unas características, costes y dimensiones similares a las de las celdas con SF6 disponibles en el mercado. Se trata de las celdas de media tensión SM AirSet de Schneider Electric que utilizan una innovadora tecnología de corte en vacío con aislamiento de aire puro.

“Estamos encantados de que nuestro proyecto con E.ON haya recibido un galardón como el de enerTIC, que reconoce a empresas que apuestan por la innovación, eficiencia y sostenibilidad”, dijo Martina Tomé, Vicepresidenta de Power Systems de Schneider Electric Iberia. “De la misma manera, nos sentimos orgullosos de haber podido ayudar a E.ON con nuestra nueva tecnología SM AirSeT digital y sostenible libre de SF6, para avanzar en la consecución de sus compromisos climáticos, situando la descarbonización de la red el centro de su estrategia de negocio y a la digitalización como su habilitador clave”.

Una red de distribución eléctrica más sostenible, segura y fiable

El alcance del piloto puesto en marcha por E.ON y descrito en el proyecto galardonado incluye, además de la nueva solución sin SF6 SM AirSet, la plataforma modular de hardware y firmware para la gestión de la red de distribución de media y baja tensión Easergy T300 RTU, así como sensores conectados de temperatura y humedad como parte de la arquitectura integrada IoT para compañías eléctricas EcoStruxure for Electricity Companies. Todo ello de Schneider Electric.

Las celdas sin SF6 de Schneider Electric permiten ahorrar 2,4 kg. de SF6 en las subestaciones de media tensión, el equivalente a 56,4 toneladas de CO2, cumpliendo así con las expectativas de la compañía relativas al respeto al medio ambiente y el cumplimiento con la transición energética que se está llevando a cabo en Suecia. Además, el proyecto también busca su homologación y estandarización bajo la normativa particular de E.ON, por lo que su contribución a la reducción de emisiones en el futuro será muy importante.

La solución propuesta por Schneider Electric también cumplió con las expectativas de E.ON en lo que respecta a la interoperabilidad con equipos ya instalados y a la seguridad. Este último, un aspecto especialmente importante, ya que las subestaciones de media tensión se encuentran cerca de áreas públicas o, incluso, dentro de edificios de pública concurrencia.

Ahora, E.ON, además de una red de distribución más sostenible y sin gases de efecto invernadero, tiene una mayor comprensión de las operaciones, lo que le permite detectar fallos de forma temprana, optimizar las operaciones de mantenimiento y los costes operativos, al tiempo que mejora la fiabilidad en toda la red. “Lo que más nos impresionó de la solución fue la idea holística de una tecnología sin SF6 con capacidades digitales,” dijo Kim Sunnerberg, Technical Manager de E.ON. “Vemos en EcoStruxure y la nueva tecnología sin SF6 una gran oportunidad para el futuro”.

Una tecnología reconocida por su innovación, eficiencia y sostenibilidad

Las nuevas celdas SM AirSet son una solución plug and play muy fácil de utilizar, ya que tienen la misma operativa y las mismas dimensiones y conexiones que sus precedentes con gas SF6, por lo que los operadores no deben realizar ningún cambio en la instalación. Tampoco son necesarios trabajos adicionales de montaje a la hora de sustituir o ampliar las celdas existentes por el equipo sin SF6, ahorrando así en costes y optimizando los gastos operativos.

La solución de Schneider Electric también elimina el coste de reciclar el SF6, un proceso extremadamente complejo debido a la toxicidad de este gas, y reduce los costes de mantenimiento y sustitución de los equipos. Además, gracias a su conectividad, que cumple con los estándares de comunicación y ciberseguridad para el control y supervisión remota o local de las subestaciones, garantiza un suministro fiable y continuo.

Las celdas de media tensión sin SF6 SM AirSet de Schneider Electric han sido reconocidas por la Unión Europea a través del programa LIFE. Además, han ganado dos premios, el IF Design Award 2020 y el Industrial Energy Efficiency Award 2020, en la categoría Economía Energética, entregado por la Hannover Messe, y la tecnología ha sido reconocida también por el Innovation for Cool Earth Forum (ICEF).

