Mariano Ribón Sánchez cuestiona algunas creencias religiosas en 'Naturaleza del pecado original' Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 14:11 h (CET) En su séptimo libro publicado hasta la fecha el escritor ofrece respuesta a algunas incógnitas religiosas a través de la ciencia La ciencia y la religión, en términos generales, son dos disciplinas que a menudo han estado enfrentadas. Especialmente, porque las bases sobre las que se sustentan son antagonistas: una porque conlleva una confianza ciega en un ente superior y la otra porque intenta explicar todo lo que ocurre en el universo de manera incuestionable.

En su libro, Naturaleza del pecado original (Editorial Tregolam), Mariano Ribón Sánchez intenta dar respuesta a muchas de las incógnitas que tienen lugar en la Biblia, pues esta se encuentra en la naturaleza, en el universo, solo que todavía la ciencia no ha encontrado la manera de llegar a determinados «huecos». Aun así, la ciencia, en constante evolución, va consiguiendo desvelar la mayoría de los misterios que rodean al ser humano.

¿Creó Dios el universo o el fenómeno del Big Bang? ¿Qué hay acerca de la teoría del huevo cósmico?

"El creyente más creyente tiene sus dudas y el ateo más ateo las suyas. Hay un dicho que dice que cuando el avión empieza a caerse se acaban los ateos".

Puesto que la naturaleza del pecado original es uno de los mayores misterios, Mariano Ribón Sánchez se propone resolverlo, y no solo eso, sino también dar una explicación al origen del universo.

"Mis libros siempre tratan de poner en evidencia que una opinión considerada indiscutible, no es cierta y en dar una explicación racional de los hechos".

A lo largo de este ensayo, el escritor pondrá en duda diferentes afirmaciones de las principales religiones monoteístas para llevar al lector a un planteamiento: ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Tienen explicación los milagros? Con respecto a esto último, el lector puede encontrar un ensayo de Mariano Ribón Sánchez titulado Explicaciones naturales de los milagros de la Biblia donde desarrolla de manera exhaustiva esta cuestión.

"El ser humano necesita explicarse todos los hechos y cuando alguno no puede explicárselo por la ciencia, acude a la religión".

A través de pasajes concretos de la Biblia, citas y referencias, Naturaleza del pecado original confronta ciencia y religión para extraer conclusiones con las que el lector se planteará interrogantes vitales que hasta ahora no se había cuestionado.

Una vez expuestos al lector todos estos interrogantes, Mariano Ribón Sánchez formula diferentes teorías sobre la formación y origen del Big Bang, ideas que el propio autor desarrolla en su ensayo Antes del Big Bang. Cómo se formó nuestro universo, para disipar todas las dudas desde el punto de vista científico.

Sea como sea, el lector sacará sus propias conclusiones gracias a este magnífico e interesante ensayo que no solo ofrece datos fehacientes y contrastados, sino que da habida cuenta de toda la labor de investigación del escritor para poner a disposición del lector esta obra indispensable para las mentes agitadas que se lo cuestionan todo.

Un libro esencial que además de remover lo que se cree conocer del universo, abre las puertas de un conocimiento que va más allá de lo terrenal.

Disponible para su compra en las principales librerías de internet, Naturaleza del pecado original es una muestra más de que la historia del ser humano es una sucesión de preguntas y respuestas.

