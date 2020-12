Navidad sin Amazon y con más caridad desde PequeSSeguros Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 13:36 h (CET) Pequesseguros, promueve el consumo responsable y con conciencia social, comprando en negocios locales y así ayudando a la supervivencia de los pequeños emprendimientos en tiempos de pandemia A los dueños de esta empresa española de redes de seguridad para balcones y ventanas Pequesseguros, les han llegado muchísimos WhatsApps de amigos y clientes animando a hacer las compras en pequeños comercios, que lo necesitan más que nunca este año, al igual que la campaña en Francia con el mismo nombre “La Navidad sin Amazon”.

La navidad supone unas ganancias muy abultadas para Amazon y las grandes cadenas, y este año, con el confinamiento, seguramente más que nunca las ventas online de estos portales son la estrellas de estas fiestas.

Por eso, la idea principal de estos movimientos es la de animar a la población a realizar las compras navideñas en los comercios locales y aquellos pequeños emprendimientos y empresas que más lo necesitan, sobre todo después de un año tan duro.

Magdalena Voloj, CEO de Peques Seguros S.L., cuenta: “Nos ha parecido una idea fabulosa, y lo primero que pensamos es en que queremos participar de ella. Pero claro, por otro lado, como madre de 4, autónoma que intenta subsistir, y responsable de que a Papá Noel no le falle a ningún miembro de la familia (y si, hablamos también de la familia política), me parece tan “excelente idea” como también “buenísima idea para complicarnos aún más la existencia a las madres”.

A raíz de eso, han buscado opciones, sigue contando: “Así que pusimos esa cosa que se llama cabecita a trabajar, pensando cómo podemos hacer realidad las dos cosas: ayudar a los pequeños emprendimientos y comercios, sin que eso se transforme en un interminable trabajo de recorrernos la mitad de la ciudad buscando inspiración, regalitos, envoltorios, etc. (y eso que todavía no empezamos a hablar del menú del 24) Es decir: ¿cómo podemos hacer una navidad sin Amazon, pero con toda la comodidad que esta web y sus análogas suponen? (o por lo menos, gran parte de ella)”.

Es así como desde Pequesseguros, se comenzó a trabajar en la idea de que gracias a los grupos de WhatsApps, demás redes sociales y apoyados en tanta tecnología que se utiliza hoy en día, se puede hacer realidad una “Navidad sin Amazon” fácilmente y con ayuda de todos.

La propuesta de esta empresa consiste en tratar de reunir la información de todos esos comercios que tanta ayuda necesitan en un único sitio (lo ideal, sugieren, y si hay ayuda de alguien con conocimientos informáticos, es una web). Un sitio donde todo el mundo pueda colaborar incluyendo la información de todos esos pequeños y medianos emprendimientos que tanto necesitan de las ventas navideñas. Emprendimientos que la gran mayoría ofrecen ventas online o por lo menos el servicio de envío a domicilio. Comercios para quienes, las compras de navidad pueden suponerles seguir pagando el alquiler un año más o poder pasar ellos mismos unas fiestas más tranquilas y relajadas.

Como indica Magdalena Voloj, “hay que pensar en las personas detrás de estos comercios y emprendimientos que necesitan de la ayuda de otras personas, y que con tan poquito se puede hacer tanta diferencia”.

Como vendedores online del kit de auto instalación de red de seguridad para niños y gatos de Peques Seguros, saben que puede haber algunas “pegas”: “Sin duda, puede que falte el botón de “comprar ya” o esas palabras tan adictivas como “envío gratuito” que son como la cereza de la tarta cuando de compras online se habla. Pero vamos a ver, que dar una mano y ayudar a nuestros vecinos siempre es más reconfortante y gratificante cuando supone un esfuerzo ¿no? ¿Sino, que valor tendría?"

En su zona, ellos ya se han puesto en marcha para reunir todos los comercios locales o cercanos, preparando el material para comenzar pronto a compartirlo con todos los vecinos y amigos.

Así que, esta es la idea que promueven desde Pequesseguros, para intentar dejar un pequeño grano de arena, para que juntos, se puedan hacer de estas fiestas unas fiestas más felices y completas para todos.

