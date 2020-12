"Ellos no bajan los brazos, nosotros tampoco", el spot navideño de Adecco Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 11:16 h (CET) Hoy se ha presentado el nuevo spot navideño de la firma de Recursos Humanos. Una felicitación para dar voz a todos los trabajadores que han perdido su empleo a causa de la pandemia y una muestra del compromiso de Adecco para que todos ellos lo recuperen. Los protagonistas de esta campaña son testimonios reales, personas que este año han perdido su puesto de trabajo y demandantes actuales de empleo en Adecco La crisis derivada de la COVID-19 ha provocado unos efectos devastadores en el mercado laboral: en España se ha llevado por delante un millón de empleos hasta llegar a una tasa de desempleo del 17%. La segunda ola de contagios, los rebrotes y las restricciones, dificultan cualquier análisis y previsiones de futuro, pero este último mes hay datos positivos: ya se han recuperado 6 de cada 10 empleos perdidos durante la pandemia.

Por ello, hoy el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha presentado su nuevo spot navideño, llamado Ellos no bajan los brazos, nosotros tampoco. Una felicitación para dar voz a todos los trabajadores que han perdido su empleo a causa de la pandemia y una muestra del compromiso de Adecco para que todos ellos lo recuperen.

Los protagonistas de esta campaña son testimonios reales, personas que este año han perdido su puesto de trabajo y demandantes actuales de empleo en Adecco.

Con este spot, el Grupo Adecco quiere seguir orientando y ayudando a las personas a encontrar empleo, como ha señalado “En el Grupo Adecco trabajamos para que otros trabajen y, ahora más que nunca a raíz de la pandemia, para que las personas hagan realidad su propósito mediante el acceso al empleo, a la formación, al desarrollo, y al crecimiento profesional”.

Este compromiso de la multinacional con la sociedad los llevó a impulsar la iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo, con el objetivo de ayudar a aquellas personas laboralmente afectadas por los efectos de la COVID-19 a encontrar empleo y a seguir capacitándose con el fin de mejorar su empleabilidad. Gracias a este proyecto y pese a la pandemia, la compañía de RRHH ha generado empleo, en 2020 ha ayudado a 100.000 personas a encontrar un trabajo, muchos de ellos entre colectivos desfavorecidos como los jóvenes, en búsqueda del primer empleo, como las personas que han quedado en riesgo de exclusión, no solamente laboral sino también social. Además, la empresa busca aportar a la sociedad otros valores que trasciendan más allá del empleo, como es la formación.

En un mercado laboral en plena transformación, que requiere profesionales preparados y con las aptitudes adecuadas para desarrollar sus carreras en un escenario cambiante, la formación es clave. Por ello, el Grupo Adecco ha ayudado a formarse a más de 65.000 personas este año.

En el spot se muestran encargado de tienda, director financiero, camarera, administrativa, jefe de ventas, responsable de marketing, azafata, ingeniero de telecomunicaciones… Gracias al conocimiento del mercado de una compañía líder en RRHH y de sus diferentes sectores de actividad y divisiones, Adecco brinda su ayuda a todos estos perfiles a través de sus marcas: especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos; que ofrece soluciones de trabajo temporal; experta en soluciones de aprendizaje y consultoría; líder en reclutamiento y selección de directivos y altos mandos; especializada en la externalización de procesos y servicios; experta en servicios de valor añadido en los sectores de IT&Engineering; y líder en procesos de Transformación, Desarrollo del Talento y Gestión de Carreras.

El spot puede verse en el canal de Adecco España en Youtube, aquí.

