Flor de Mayo inicia un proyecto solidario en colaboración con Asindown y La Casa de los Aromas Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 10:47 h (CET) Flor de Mayo encabeza uno de sus primeros proyectos solidarios a favor de la inclusión social de personas con discapacidad, dónde involucran a los miembros de la Fundación Asindown en la realización del diseño de un producto: Perfume Cards "No te cambio por nadie". Un proyecto en el que parte de los beneficios obtenidos serán destinados a la Fundación para sus proyectos futuros La marca valenciana Flor de Mayo ha arrancado este proyecto a mano de Manuel Campos, gerente de la Fundación y María Jesús Monsell, mediadora laboral del área de Empleo de Asindown, para darle forma a la idea del proyecto, cuyo objetivo es el de ayudar a mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

“No te cambio por nadie”:

Se trata de una tarjeta de felicitación “Perfume Card” cuya frase protagonista es “No te cambio por nadie”. Comprende un mini perfume con una compleja y ambiciosa fragancia con notas frutales y florales.

“Un pequeño gesto que lleva a grandes cambios” proyecto y diseño realizado en colaboración con Asindown, cuya principal finalidad es conseguir el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down y favorecer su plena inclusión.

Flor de Mayo ha colaborado junto a La Casa de los Aromas para ofrecer las nuevas Perfume Cards vía venta online: https://lacasadelosaromas.com/producto/tarjeta-de-felicitacion-con-mini-colonia-en-colaboracion-con-asindown/

Con esta felicitación, además de dedicar unas bonitas palabras se regala una mini colonia en forma de corazón. El regalo perfecto para estar presente en su día a día de una forma tan mágica como es el aroma

"¿Sabías que la memoria olfativa está directamente conectada con los recuerdos emocionales? Felicita la navidad de una forma diferente y muy especial, regalar felicidad y aporta tu granito de arena. Un pequeño gesto que lleva a grandes cambios. Gracias por ayudarnos a mejorar la vida de muchas personas."

JESÚS GÓMEZ S.L C/ Germanells, 8 - Pol. Ind. Rafelbunyol. 46138 - Rafelbunyol (Valencia) SPAIN. Tel: +34 961 410 436 Fax: +34 961 410 443 www.flormayo.com / www.lacasadelosaromas.com email: cgomez@flormayo.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.