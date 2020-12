LA PROHIBIDA: una cider que nace en 2020 y habla de libertad

En su llegada al mercado, la marca lanza una oda a la libertad y al disfrute para invitar a las personas a reflexionar sobre su derecho a desafiar los convencionalismos y disfrutar más de la vida LA PROHIBIDA, la nueva cider que ha nacido para desafiar lo convencional en el mercado de bebidas, ha presentado hoy su primer spot bajo el título “No censures lo que sientes”. Se trata de una oda a la libertad y al disfrute, cuyo objetivo es invitar a las personas a disfrutar de su libertad sin reprimirse.

Esto no significa saltarse las reglas escritas, sino precisamente las no escritas: los convencionalismos y el qué dirán. En el siglo XXI la libertad de expresión y de acción es algo que se da por hecho, sin embargo, lo cierto es que cada vez se censura más aquello que se piensa y se hace por miedo a ser juzgado o por la posibilidad de ofender a alguien. Por ello, LA PROHIBIDA promueve que la presión social y los convencionalismos no condicionen la libertad individual, siendo una aliada para explorar, descubrir y compartir lo diferente.

El nuevo spot, una auténtica declaración de intenciones por parte de la marca en su primera campaña, se ha creado en formato videoclip y emplea el píxel como símbolo para plasmar las posibles censuras que existen hoy por hoy en la sociedad. Ha sido producido por Canadá y dirigido por Bárbara Farré, conocida por realizar videoclips de artistas muy relevantes a nivel nacional e internacional.

En palabras de César Hernández, director general de Marketing de Mahou San Miguel:

“Con una personalidad audaz y atrevida, LA PROHIBIDA es diferente a lo que conocíamos hasta ahora en el mercado de bebidas y, aunque acaba de llegar, tiene mucho que decir y hacer ahora que ya hemos aprendido que no siempre podemos dar por supuestas todas nuestras libertades. Estamos muy contentos de poder lanzar nuestra primera comunicación y mostrar de manera creativa los valores que la marca defiende, a través de un himno compartido para quienes buscan descubrir cosas nuevas y diferentes y que ha sido co-creado con los consumidores, especialmente con aquellos más jóvenes. Creemos firmemente que las marcas tienen la capacidad de aportar y promover cambios positivos en la sociedad y ahora es más necesario que nunca. De hecho es lo que nos piden los consumidores a las marcas en este momento. En el caso de LA PROHIBIDA, ha llegado para invitarnos e inspirarnos a vivir plenamente, disfrutando de aquello que de verdad nos mueve”

Nueva versión de la icónica canción de Jeanette

La música adquiere un gran protagonismo, pues la marca ha elegido una canción icónica del panorama musical español como banda sonora, cuya letra es en sí misma una oda a la libertad. Se trata de una nueva versión interpretada por La Bien Querida de la canción “Soy Rebelde”, compuesta por Manuel Alejandro y originalmente cantada por Jeanette.

La Bien Querida (Ana Fernández-Villaverde) ha comentado:

“Estoy muy contenta de cómo ha quedado la versión. Los arreglos son de Yuri Méndez y estará disponible en Spotify. El anuncio es precioso de la mano de Canadá, que todo lo hacen bonito. Me parece una colaboración muy chula con esta nueva cider, que además está muy rica” .

Una cider adulta

LA PROHIBIDA es una cider adulta elaborada a través de la fermentación natural de manzanas rojas y verdes, refrescante, sin gluten, con un intenso color dorado y baja graduación (4,5% vol. Alc.).

Ha nacido para retar lo convencional, proponiendo una alternativa adulta y aspiracional en el mercado de bebidas y se dirige a quienes buscan algo nuevo, desafiándoles a beber lo que de verdad les apetece.

Cada uno es libre de tomar LA PROHIBIDA como quiera. Se puede servir en un vaso, con uno o dos cubitos de hielo, y añadiendo una ramita de romero, para complementar los sabores afrutados e incrementar las sensaciones aromáticas balsámicas y frescas. En vez de romero, también se puede añadir un toque especiado de canela en rama, que combina perfectamente con la acidez de la manzana. Y, por último, si no convence ninguna de las opciones anteriores, siempre se puede beber bien fría directamente de la botella.