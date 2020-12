Help Flash Smart, el dispositivo luminoso que incrementa la visibilidad y avisa a emergencias Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:32 h (CET) Las luces de emergencia V16 son perfectas para aumentar la visibilidad. Se trata de un dispositivo luminoso que avisa al resto de conductores de la presencia de un vehículo en carretera y que son el complemento perfecto para los conocidos triángulos, especialmente en invierno, momento en el que hay menos horas de luz solar. Está disponible en todos los autocentros Norauto y en la web www.norauto.es El conductor puede colocar este dispositivo luminoso sin la necesidad de salir del vehículo por lo que se evita asumir riesgos innecesarios. Sólo durante el año 2019 hubo un total de 134 peatones fallecidos en vías interurbanas, muchos de ellos con motivo de un atropello cuando sufrían una avería o siniestro de tráfico. En estos casos, actualmente es obligatoria la colocación de triángulos para señalizar el lugar y avisar al resto de conductores, salvo que las condiciones de circulación no permitan hacerlo con seguridad. De hecho, en muchas ocasiones, el usuario se somete a un gran riesgo al tener que salir del vehículo para colocar correctamente los triángulos, algo que tampoco se hace en la mayoría de ocasiones de forma adecuada.

Con este dispositivo se evitan errores y no se asume ningún riesgo, puesto que se lleva en el interior del habitáculo y el conductor sólo debe colocarlo encima del techo del vehículo. Además, ofrece un aviso extra para el resto de conductores si se combina con los triángulos.

La baliza V-16 emite una señal luminosa de manera automática cuando se coloca en la parte superior del vehículo. La potencia del dispositivo hace que el vehículo sea visible a más de 1 kilómetro de distancia y en 360 grados.

Además, el nuevo Help Flash Smart, que se conecta al teléfono móvil vía bluetooth, informa a emergencias o a la compañía aseguradora del incidente y de su localización para que pueda socorrer y acudir al lugar gracias a su conectividad con la aplicación ‘Incidence App’. Por otro lado, el usuario puede conocer el tiempo real el itinerario del vehículo de asistencia. Sin duda, el mejor regalo para estas Navidades.

Norauto, es el único autocentro que comercializa Help Flash Smart en exclusiva gracias a un acuerdo alcanzado por Netun Solutions, empresa española fabricante de dichas luces de emergencia. Se trata de un dispositivo homologado y recomendado por la Dirección General de Tráfico. De hecho y hasta que sea obligatorio, se aconseja su uso de manera combinada con los triángulos para ofrecer una mayor visibilidad.

Para Simón Valín, director general de Norauto España, Help Flash Smart es un claro ejemplo de cómo la compañía apuesta por ofrecer los mejores y más avanzados productos a sus clientes. “Productos innovadores que abogan por incrementar la seguridad en carretera y que cuentan con los últimos avances en conectividad para reducir el tiempo de atención en caso de accidente o avería. Norauto está así a la vanguardia ofreciendo los últimos dispositivos en seguridad y movilidad”, destaca.

Por su parte, David Yustas, Director Comercial de Netun Solutions, declara: “Ha sido una verdadera satisfacción poder contar con Norauto para comercializar la gama de señales V16 Help Flash y en concreto Help Flash Smart. Con este acuerdo garantizamos estar presentes en la cadena líder en su sector y un cuidado exquisito hacia estos productos.”

