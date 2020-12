Open Future de Telefónica impulsa la creación de más de 700 puestos de trabajo este año Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:36 h (CET) Open Future, la iniciativa que Telefónica puso en marcha en 2014 como estrategia de innovación abierta regional, ha apoyado este año a 81 startups españolas en 11 Comunidades Autónomas que han creado un total de 705 puestos de trabajo cualificado. Bajo un modelo de innovación abierta en colaboración con el sector-público privado Open Future está contribuyendo al impulso económico regional y a la descentralización del emprendimiento en España Open Future se afianza así como un motor de generación de empleo y de creación de ecosistema de emprendimiento regional en España, que impulsa localmente proyectos de innovación tecnológica y que apoya la creación de empresas digitales y disruptivas en diversas áreas como eHealth, turismo, e-commerce, y agrotech, entre otras.

Gracias a su capilaridad regional, cuenta con 18 hubs en distintas ciudades de España fomentando así la innovación y creación de empleo en regiones que no son habitualmente la primera elección para desarrollar proyectos de emprendimiento como Murcia, Castilla y León, Galicia, y Extremadura. También está presente en otras Comunidades Autónomas con mayor peso en la economía española como son la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Además, por primera vez, Open Future ha logrado abrir dos hubs en Ceuta y Melilla, dos ciudades que injustamente no suelen primar en los planes de desarrollo, aunque albergan muchos proyectos de emprendimiento.

“En un momento tan complicado para España, nos sentimos muy orgullosos de decir que hemos contribuido a apoyar estos nuevos puestos de trabajo. Queremos apoyar el emprendimiento sea donde sea que surjan las iniciativas. Nuestra capilaridad regional nos permite estar cerca del emprendedor y de hacer cumplir sus sueños en su ciudad natal”, ha asegurado Inés Oliveira, Directora Global de Open Future.

Desde que se puso en marcha hace 6 años, Open Future ha recibido más de 8.000 proyectos, ha logrado cerrar más de 150 alianzas. Asimismo, se han abierto más de 35 hubs en España, gracias a los cuales se han podido ayudar a generar más de 4.000 empleos.

La empresa OrbitalAds, que entró a formar parte del hub de Madrid a finales de 2015, es uno de los muchos ejemplos de éxito de los programas de aceleración de Open Future para ayudar a escalar y a crecer en empleabilidad. Al principio eran solo 2 persona y ahora son más de 30 los empleados del equipo. Open Future les facilitó el contacto con importantes players del ecosistema y lo que ayudó a hacer crecer su proyecto, elegido como una de las empresas más innovadoras con inversión de la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020.

Otro caso de éxito es Uali, instalada en el hub de Segovia, La Cárcel, desde febrero de este año. La empresa especializada en drones para todos los terrenos posibles, terrestre, acuático y aéreo, dispone ahora de apoyo técnico, legal y estratégico para poder escalar y ampliar su proyecto dentro del sector energético. Del hub de Bizkaia, también Ludus, una startup creada en 2014 por cuatro emprendedores y que ahora cuenta con 20 personas en su plantilla, es otro proyecto consolidado que ofrece simuladores de realidad virtual para la formación de profesionales de sanidad.

Cada vez son más las startups que se inscriben a sus programas de alianzas. Este año se ha registrado un incremento de 28% con respecto a 2019 a través de las dos convocatorias puestas en marcha este ejercicio.

Según el último informe de Index Ventures, las startups ya forman parte del crecimiento de empleo en Europa, generando solo este año cerca de 2 millones de puestos de trabajo. Se han convertido en un importante contribuyente de nuevos puestos de trabajo y son el motor de trabajo más rápido y resistente. Por eso, Telefónica vuelve a apostar por la innovación, el talento y el crecimiento de empresas con Open Future, que sigue la estela de Wayra, el primer proyecto de emprendimiento a nivel global de Telefónica que a punto de cumplir su décimo aniversario está presente en 10 países de Europa y Latinoamérica con 7 hubs con actividad. En España, Wayra tiene presencia en los dos hubs de innovación más relevantes del país: Barcelona y Madrid.

