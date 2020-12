GFT, reconocida por Everest Group como Major Contender por sus capacidades de integración de sistemas con AWS, Azure y GCP Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 15:56 h (CET) GFT, compañía de TI especialista en transformación digital, ha sido reconocida por la empresa de consultoría e investigación Everest Group como uno de los principales proveedores (Major Contender) por sus capacidades de integración de sistemas en Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Microsoft Azure. Tres informes diferentes han situado a GFT entre las únicas empresas seleccionadas en estas evaluaciones de gran prestigio a nivel internacional Los informes de PEAK Matrix® analizan el rendimiento de varios proveedores evaluándolos en dos criterios clave: su visión y su capacidad para ofrecer con éxito servicios de integración de sistemas en la nube y su impacto en el mercado. En la primera edición que se realiza de estos tres informes, Everest Group evalúa las capacidades de las empresas para la integración de sistemas en plataformas cloud.

Durante los últimos años, GFT se ha consolidado como un proveedor líder de servicios en la nube. La compañía ha construido uno de los equipos más potentes de expertos en cloud de todo el sector, sumando más de 1.000 profesionales a finales de 2020. GFT también ha cultivado alianzas sólidas con los tres grandes proveedores globales de plataformas cloud, así como con otras muchas empresas que se centran en soluciones líderes para sectores específicos. A principios de este año, GFT también fue nombrada "Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year". La experiencia en la nube de GFT ha conseguido una gran demanda en los últimos años y, en 2020, la compañía ha registrado un crecimiento del 52% en las ventas de servicios cloud respecto al año anterior.

Marika Lulay, CEO de GFT, se ha mostrado entusiasmada con este reconocimiento: "Estamos encantados de que nos hayan nombrado Major Contender por nuestras capacidades como integradores de sistemas en las tres principales plataformas cloud. Ser reconocido dentro de un mercado tan competitivo y mencionado en esos informes es todo un honor. Más allá, es una muestra del gran trabajo que nuestros equipos han estado haciendo y del esfuerzo que hemos puesto en la construcción de nuestra experiencia internacional en cloud. Nuestra cultura de ingeniería y nuestras especializaciones en áreas como la IA, análisis de datos o desarrollo de aplicaciones son lo que están buscando muchas empresas que planean trasladarse al cloud o intensificar su presencia en la nube. Estamos invirtiendo en nuestras capacidades para que poder seguir proporcionando la mejor experiencia posible para nuestros clientes".

Los informes PEAK Matrix® de Everest Group ofrecen una visión de los principales actores a nivel internacional en un segmento de mercado. El análisis y la información que proporcionan facilitan a las empresas la decisión de qué proveedores de servicios internacionales satisfacen mejor sus necesidades. Basados en la rigurosa metodología PEAK Matrix®, dichos informes siguen los procesos anuales de Everest Group para cada categoría, que incluye un análisis de la información proporcionada en los cuestionarios RFI, las interacciones con los proveedores de servicios y la verificación de las referencias de los clientes que han proporcionado.

Sobre GFT

GFT impulsa la transformación digital de entidades líderes a nivel mundial en el sector financiero, asegurador e industrial. Como proveedor de servicios de TI e ingeniería de software, ofrece sus excelentes cualidades en consultoría y en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de tecnologías pioneras, como ingeniería cloud, Inteligencia Artificial, modernización de mainframe e IoT para Industria 4.0.

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT implementa soluciones de TI escalables para aumentar la productividad. Esto proporciona a los clientes un acceso más rápido a nuevas aplicaciones de TI y modelos de negocio innovadores, a la vez que reduce los riesgos.

Fundada en 1987 y ubicada en 15 países para garantizar la proximidad a sus clientes, GFT emplea a 6.000 personas a las que ofrece oportunidades profesionales en todas las áreas de ingeniería e innovación de software. Las acciones de GFT Technologies SE cotizan en el Prime Standard de la bolsa de Fráncfort (ticker: GFT-XE). En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de cerca de 2.000 profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza. www.gft.com

