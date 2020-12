Newline lanza Flex, un nuevo monitor para transformar el espacio de trabajo Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 16:03 h (CET) Flex en un monitor auxiliar de escritorio con conjunto micrófonos y cámara integrados que ofrece una gran calidad de videoconferencia, táctil y de escritura. Es la herramienta definitiva para sacar el máximo partido al espacio de trabajo Newline, empresa líder mundial en soluciones interactivas, ha desarrollado Flex, un producto revolucionario que refuerza su compromiso con la colaboración y la eficiencia en la empresa y en el aula.

Este monitor ha sido cuidadosamente diseñado para aumentar la productividad y las capacidades de los profesionales, profesores y estudiantes. Ofrece una experiencia táctil, de escritura y de videoconferencia de alta calidad que marcará un antes y un después en la relación con el espacio de trabajo.

La comunicación será más intuitiva y eficiente que nunca gracias a la calidad de imagen de 4K y al conjunto de 8 micrófonos que captan la voz de forma agradable, sin ecos ni ruido de fondo. Como si todos los participantes de la conferencia estuvieran en la misma habitación.

Flex se inclina fácilmente permitiendo que el monitor se adapte a la posición deseada, por lo que la acción de escribir o tocar la pantalla es tan natural como hacerlo en un papel. La nueva solución de Newline incluye un bolígrafo magnético en el lateral que funciona con la tinta Windows y ofrece la posibilidad de escribir en cualquier documento y guardar notas independientemente del software utilizado. El tiempo es oro. Con el soporte de Windows Hello desbloquear el portátil para acceder a todo el contenido lleva solo unos segundos.

Como en todas las soluciones interactivas Newline, el uso de Flex es tan intuitivo que no requiere formación previa ni complicados procesos de instalación. Simplemente conectándolo al ordenador mediante USB-C, el usuario puede disfrutar de todas las ventajas que ofrece el dispositivo. Rápido y fácil.

En palabras de Jaime Montejo, director de producto Newline: "Nuestro reto era reunir las herramientas necesarias para que la colaboración fuera lo más intuitiva posible. Las mejores cualidades ofrecen los mejores resultados. Buscábamos un dispositivo del tamaño correcto, que no necesite entrenamiento y con un diseño exquisito. Flex es ese producto".

El lanzamiento de Flex tuvo lugar en un evento mundial el 1 de diciembre y estará disponible pronto. '¿Listo para llevar tu dispositivo al siguiente nivel?'

Vídeos

Presentación Newline



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.