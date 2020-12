STMicroelectronics y Schneider Electric colaboran para alcanzar la neutralidad en carbono Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 15:12 h (CET) APC™ by Schneider Electric ha obtenido el estatus de proveedora "Champion" en el informe anual elaborado por Canalys por su gestión del canal en los mercados EMEA. El estatus "Champion" reconoce a aquellos proveedores que mejoran, año tras año, sus servicios que, de por sí, ya son líderes en el sector. Este es el segundo año consecutivo que APC by Schneider Electric recibe este reconocimiento y lo celebra junto a sus Alliance Partners, Lenovo y HPE STMicroelectronics (NYSE: STM), líder global en semiconductores que sirve a clientes de todo el espectro de aplicaciones electrónicas, ha elegido a Schneider Electric como partner estratégico para alcanzar su objetivo de ser neutral en carbono para 2027. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ayudará a ST en esta nueva etapa a reducir su impacto medioambiental global.

Ambas compañías colaborarán para reducir el consumo general de energía en los centros de diseño y producción de ST, así como en la estrategia de suministro de energías renovables en todas sus instalaciones y en la identificación e implementación de programas de secuestro y de evitación de carbono que sean creíbles y relevantes.

Esta colaboración se basa en la extensa relación que han mantenido las dos empresas. Actualmente, ST suministra una amplia gama de componentes eficientes energéticamente a Schneider Electric, que los utiliza en sus variadores de velocidad, así como en sus sistemas de monitorización de energía, de gestión de edificios y de alimentación ininterrumpida (SAI).

Con este nuevo acuerdo, ST y Schneider Electric intensificarán su colaboración para desarrollar productos, tecnologías y soluciones centradas en la mejora de la eficiencia energética, que apoyen la transformación digital en edificios, centros de datos, aplicaciones industriales e infraestructuras. En concreto, los dos partners analizarán las posibilidades de los semiconductores de banda ancha (SiC y GaN), los sensores con IA y la conectividad.

“En ST estamos intensificando nuestros objetivos y planes de sostenibilidad en nuestras operaciones para ser emisores neutrales de carbono en 2027. Para ello, hemos desarrollado un programa integral de iniciativas que aplica a nuestras fábricas, activos clave que reforzarán nuestros centros de diseño, nuestra adquisición global del 100% de energía renovable y el impacto general de nuestras operaciones a nivel global,” asegura Jean-Marc Chery, President & CEO de STMicroelectronics. “Para una compañía global como ST, se trata de objetivos muy ambiciosos. Para alcanzarlos colaboraremos con Schneider Electric, uno de los líderes en este campo. Su apoyo será fundamental para alcanzar nuestros propios objetivos de sostenibilidad, pero también para desarrollar de forma conjunta tecnología, productos y soluciones que beneficien a las industrias con las que trabajamos y, en definitiva, a toda la sociedad.”

“Schneider Electric estamos apoyando la transición a un mundo completamente digital y eléctrico que aborde los retos de la crisis climática. Pero no lo hacemos solos. Nuestro ecosistema, incluidos clientes y proveedores, juega un papel crucial en esta transición,” afirma Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO de Schneider Electric. “Como cliente y proveedor, STMicroelectronics es uno de nuestros partners clave en este objetivo. Usando sus soluciones en nuestros productos, podemos acelerar nuestro rendimiento y eficiencia. Al mismo tiempo, al trabajar con ellos para establecer y alcanzar sus objetivos de reducción de carbono, estamos creando un círculo virtuoso que contribuye a combatir el cambio climático y a alcanzar nuestros respectivos objetivos de sostenibilidad.”

Sobre STMicroelectronics

En ST, son 46.000 creadores y fabricantes de tecnologías de semiconductores que dominan la cadena de suministro de los semiconductores con centros de producción de última generación. Como productores independientes de dispositivos, trabajan con sus 100.000 clientes y miles de partners para diseñar y construir productos, soluciones y ecosistemas que aborden sus retos y oportunidades, así como la necesidad de respaldar un mundo más sostenible. Sus tecnologías habilitan una movilidad más inteligente, una gestión de la energía y una energía más eficientes y el despliegue a gran escala del Internet de las Cosas y la tecnología 5G.

