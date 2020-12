DesignBcn especialistas en el equipamiento integral de oficinas Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 10:56 h (CET) Tras más de 30 años de experiencia en reformas integrales de oficinas, DesignBcn decide emprender su camino en el año 1984 como marca comercial de oficinas de Iberperfil. Ubicando su fábrica de mamparas de oficina y showroom en Barcelona, concretamente en Sant Andreu de la Barca Fue en el año 2017, cuando DesignBcn decide crear un departamento dedicado específicamente a mobiliario de oficina a fin de brindar un servicio completo y totalmente especializado. Para ello, en este departamento se incorporaron tres perfiles profesionales correspondientes a un técnico comercial, una decoradora y un proyectista.

Además, todo su equipo está plenamente conectado con arquitectos altamente cualificados y expertos en decoración, para la elaboración de proyectos integrales y reformas de oficinas ya existentes.

Una de las cualidades por las que DesignBcn se diferencia de su competencia, es por su atención al cliente. El equipo que conforma DesignBcn, escucha a sus clientes y se compromete con los proyectos como si fuesen propios, siempre dándoles el toque personal de la marca correspondiente.

Cada proyecto que elabora DesignBcn es único, de alta gama y orientado en conseguir una optimizada distribución del espacio. Además, de seguir estrictos estándares de calidad/precio acordes al proyecto y al cliente.

DesingBcn, se posiciona con las empresas de Barcelona, y muestra su comprensión con el alto nivel económico de la ciudad prestando su asesoramiento de forma gratuita para la gestión de cualquier proyecto. Pues la renta mensual por metro cuadrado en Barcelona es muy elevada, y las empresas agradecen que un servicio tan exclusivo y personal pueda realizarse de forma gratuita. DesignBcn, audita su proyecto y le asesora para que pueda distribuir de la mejor manera su espacio y economizar el gasto mensual de las empresas.

En lo que respecta al modo de trabajo de DesignBcn de equipamiento integral para oficinas en Barcelona sigue siete pilares fundamentales para brindar servicio completo al cliente:

Análisis de las necesidades : Lo primero y más importante para DesignBcn es escuchar al cliente para saber cuales son sus necesidades. El Project manager mantendrá una reunión para conocer todos los aspectos que puedan ayudar a encontrar el diseño mas eficiente para su empresa.

: Lo primero y más importante para DesignBcn es escuchar al cliente para saber cuales son sus necesidades. El Project manager mantendrá una reunión para conocer todos los aspectos que puedan ayudar a encontrar el diseño mas eficiente para su empresa. Distribución de espacio y mobiliario : Con la información que obtenida se realiza un proyecto en plata y en 3d, para que el cliente pueda ver que propuesta se ha creado específicamente para satisfacer sus necesidades. Esta propuesta puede ser modificada tantas veces como sea necesaria, hasta obtener la versión que se adapte a sus necesidades.

: Con la información que obtenida se realiza un proyecto en plata y en 3d, para que el cliente pueda ver que propuesta se ha creado específicamente para satisfacer sus necesidades. Esta propuesta puede ser modificada tantas veces como sea necesaria, hasta obtener la versión que se adapte a sus necesidades. Asesoramiento en acabados y complementos de decoración : Una vez encontrada la distribución, se analizan los gustos de los clientes y se proponen diferentes tipos de mobiliario de oficina, así como complementos para humanizar más los espacios, tales como, Incorporación de plantas, cuadros, color de pared. Todos estos complementos los realiza la decoradora de forma gratuita. En el caso que se necesitara un proyecto completo de decoración, DesignBcn colabora con varios estudios de decoración que se encargaría del proyecto integro de decoración.

: Una vez encontrada la distribución, se analizan los gustos de los clientes y se proponen diferentes tipos de mobiliario de oficina, así como complementos para humanizar más los espacios, tales como, Incorporación de plantas, cuadros, color de pared. Todos estos complementos los realiza la decoradora de forma gratuita. En el caso que se necesitara un proyecto completo de decoración, DesignBcn colabora con varios estudios de decoración que se encargaría del proyecto integro de decoración. Presupuesto : Una vez se dispone de la distribución acorde con las necesidades y todos los complementos que se incluirán en el proyecto, se procede a realizar un presupuesto cerrado donde estará todo incluido, para evitar sorpresas de última hora.

: Una vez se dispone de la distribución acorde con las necesidades y todos los complementos que se incluirán en el proyecto, se procede a realizar un presupuesto cerrado donde estará todo incluido, para evitar sorpresas de última hora. Planning : Realizamos una organización perfecta de todos los trabajos a acometer, coordinando a la perfección todos los industriales que DesignBcn es responsable para conseguir cumplir la fecha de entrega. Siempre estando el responsable de proyecto esta en contacto con los industriales.

: Realizamos una organización perfecta de todos los trabajos a acometer, coordinando a la perfección todos los industriales que DesignBcn es responsable para conseguir cumplir la fecha de entrega. Siempre estando el responsable de proyecto esta en contacto con los industriales. Montaje y entrega : Disponemos de personal propio de montaje, para garantizar una entrega perfecta.

: Disponemos de personal propio de montaje, para garantizar una entrega perfecta. Reposiciones o ampliaciones: DesignBcn está a su disposición para realizar ampliaciones y por supuesto para todo lo que necesite. Si visita las instalaciones de DesingBcn encontrará todo tipo de equipamiento integral para incorporar en oficinas como: recepciones, salas de reuniones, salas de juntas, mesas de oficina, despachos, zonas open space, office, taquillas de oficina, archivo, etc. Además, de su fabricación de mamparas de oficinas e instaladores de suelo técnico, techos, cabinas y taquillas fenólicas.

Debido a la aparición en este último año del covid 19, Design Bcn ha creado mobiliario de oficina más seguro, incorporando en sus espacios mamparas de metacrilato, así como, productos de limpieza para bridar la máxima seguridad y protección a sus clientes. Es decir, centran sus esfuerzos en crear espacios en los que sus trabajadores se sientan cómodos y seguros para poder desarrollar su actividad.

Una de las últimas innovaciones, que ha incorporado DesignBcn ha sido crear un departamento exclusivo de mobiliario de oficina en Barcelona en ofrecer todo lo que los clientes necesitan para el teletrabajo. Cada vez son más las empresas que se suman a este modelo de trabajo, y DesignBcn se adapta a los nuevos tiempos ofreciendo todas las comodidades de mobiliario de oficina de diseño necesarias para que se adapte a su espacio y no desentone del resto de su casa.

Si está pensando en nuevos emplazamientos para su negocio o redistribuir el espacio de su oficina actual, DesignBcn son los expertos creativos y profesionales que necesita. Estudiarán su modelo de negocio, el espacio disponible y le asesorarán de la mejor manera para proporcionarle el resultado que está buscando.

