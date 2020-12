Roams supera su récord en número de usuarios mensuales y se lanza en dos nuevos sectores Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 11:11 h (CET) Roams ya atiende más de 8 millones de usuarios al año. Expertos en telefonía, ahora también asesoran sobre productos financieros y energéticos Roams alcanza su récord en número de consumidores atendidos durante un mes: 876.135 usuarios únicos. Y todo esto lo consigue a la par que se ha lanzado en dos nuevos sectores: finanzas y energía, con el objetivo de asesorar al usuario en todos los servicios posibles desde la imparcialidad y la transparencia.

“Cada vez son más los usuarios que usan internet para resolver sus inquietudes, que cada vez están más relacionadas con sus hábitos de consumo y posibilidades de ahorro. Roams estará siempre al lado del consumidor para asesorarle en todos los servicios que necesite y darle la mejor opción para su bolsillo”, explica Eduardo Delgado, CEO de Roams.

Por ahora, Roams cuenta con presencia nacional e internacional gracias a su expansión en México, Francia, Reino Unido y Colombia en el mercado de la telefonía. En España, finanzas y luz y gas se suman a su asesoramiento sobre plataformas de streaming, smartphones y videojuegos; próximamente, también lo hará en seguros.

Simplicidad

“Queremos hacer la vida mucho más fácil al usuario”, afirma Delgado, quien se muestra satisfecho con los resultados obtenidos este año. Y asegura: “esto es una carrera de fondo y no pararemos hasta que no consigamos el millón de usuarios al mes. Haber encontrado un modelo replicable, con una tecnología única y puntera que fomenta la confianza entre los propios usuarios, es la clave para llegar cada vez hasta más consumidores”.

Este año se cierra, por el momento, con un total de 8 millones de usuarios, cifra que duplica los 4,9 millones que se registraron a finales de 2019. Y fijándose mes a mes, la evolución también es exponencial, pasando de las 457.274 visitas en enero a las 876.135 en noviembre de 2020.

Un crecimiento muestra del enorme progreso en el que se encuentra inmersa la compañía, con una única ambición por excelencia: ser el referente mundial en asesoramiento a consumidores en servicios de uso masivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.