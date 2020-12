Cromogenia Units una empresa química que sigue sumando sostenibilidad Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 18:16 h (CET) La empresa solo utilizará electricidad proveniente de fuentes 100% renovables a partir del 1 de enero de 2021 Cromogenia Units sigue demostrando que es una empresa química consciente de la necesidad de apostar por el respeto al medioambiente, por la sostenibilidad y por una química más verde. Buena prueba de ello es que a partir del 1 de enero de 2021 toda la electricidad que consuma procederá exclusivamente de fuentes de energía renovable.

“El único camino posible de la química es la sostenibilidad y este es solo un paso más. Debemos ser conscientes de que si no ponemos remedio entre todos, la presión sobre nuestro entorno no parará de crecer como consecuencia del agotamiento de los recursos naturales”, asegura Álex Cabestany, CEO de Cromogenia Units. “Este proceso tendrá un impacto directo sobre nuestros productos terminados en relación a la reducción sustancial de la huella de carbono”, continua. Además, contará con un certificado conforme que la energía utilizada es de origen 100% renovable según el Sistema de Garantías y Etiquetado de la Electricidad de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Cabestany también destaca que este tipo de acciones no solo provienen desde la dirección, “estamos muy orgullosos de que iniciativas como estas nazcan de todo el equipo, por ejemplo, esta fue una propuesta del departamento de compras. Esto demuestra que forma parte de la filosofía de toda la familia Cromogenia”.

La búsqueda de alternativas eco-friendly es un aspecto que caracteriza Cromogenia Units desde hace años. De hecho, cuenta con gamas de productos y procesos respetuosos con el medioambiente, especialmente en su división de Curtidos.

Sobre Cromogenia Units

Cromogenia Units es una empresa del Grupo Units fundada en 1942 que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 78 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional llegando a clientes de todos los continentes y produciendo en 6 plantas ubicadas en distintos países alrededor del planeta: España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y ahora EE.UU.

Cromogenia Units se ha erigido como una empresa líder en el sector que no deja de avanzar, apostando por la tecnología más eficaz y por el I+D para mejorar los procesos y productos destinados a sus clientes repartidos por todo el planeta, así como en la investigación y la promoción de tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. De esta manera, Cromogenia Units ha conseguido ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su desarrollo sostenible.

