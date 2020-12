Prosal Limpiezas utiliza sistemas desarrollados por la NASA en la lucha contra el Covid-19 Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 18:24 h (CET) Esta empresa de limpieza se ha especializado en la desinfección de aire y superficies con la ayuda de maquinaria certificada por Space Technology Aunque suene a tópico, la aparición del Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la vida de todos, provocando cambios a todos los niveles que han requerido de una rápida adaptación por parte de todos. En este sentido, en Prosal Limpiezas no han querido ser menos y han reorientado su actividad hacia la desinfección de aire y superficies para dar un servicio de calidad en la lucha contra la pandemia.

Así, esta empresa autorizada en el registro de establecimientos y servicios biocidas y reconocida por el cumplimiento de protocolos del Ministerio de Sanidad, ha implantado un sistema de desinfección de aire, prendas y superficies con maquinaria desarrollada por la NASA y certificada por Space Technology. Además cuentan con autorización para poder emitir un certificado de tratamiento para el cliente, el cual solo se concede a empresas autorizadas como Prosal.

Pulverizadores, nebulizadores, termonebulizadores y generadores de ozono son las ‘armas’ con las que Prosal Limpiezas conforma su arsenal para combatir a diario al Covid-19 en los distintos establecimientos que solicitan sus servicios en un momento en el que la limpieza y la desinfección resultan más cruciales que nunca.

Oficinas, comunidades, organismos públicos, clínicas, residencias, centros deportivos, guarderías, colegios y naves hortofrutícolas o industriales son algunos de los principales sectores de acción de Prosal Limpiezas donde ya se utiliza dicha maquinaria. Como es evidente, todos ellos cuentan con un denominador común que los hace vulnerables y los convierte en puntos sensibles en la actualidad: son lugares cerrados y con un importante trasiego de personas cada día. Esto provoca que el aire que se respira sea condensado y que el riesgo de contagio se multiplique en las diversas zonas donde pueda haber contacto. De ahí la importancia de actuar meticulosamente.

No obstante, por su naturaleza y en función de la actividad que lleve a cabo, cada establecimiento cuenta también con algunas particularidades en lo que a su limpieza y desinfección se refiere. Por ejemplo, la carga bacteriana presente en clínicas y residencias es mayor en comparación con otros espacios, lo cual obligará a proceder de forma más minuciosa a la hora de desinfectar el material quirúrgico y personal (sillas, camillas, suelos, etc.). Además, a las superficies de contacto delicadas de estos centros se les aplicará una desinfección con base de cloro, más adecuado para estos casos que la base de etanol.

Por otro lado, en lo que a guarderías y colegios se refiere, el foco ha de situarse en las zonas de uso y materiales con los que los niños entran en contacto constantemente, teniendo en cuenta que estos chupan y tocan cualquier superficie sin ser conscientes del riesgo que conlleva. Paralelamente, en espacios abiertos se aplica la pulverización y nebulización, mientas que en comedores y cocinas se emplean productos autorizados alternando el ozono y otros productos químicos.

Como se puede observar, la labor de Prosal Limpiezas Almería es muy extensa y va mucho más allá del mero fregado de suelos y la desinfección de zonas de contacto. Esta empresa ejecuta un procedimiento distinto, especializado y cuidadosamente diseñado para cada emplazamiento en función de sus características y con la garantía que ofrece el contar con tecnología punta en el sector.

