Viajar en las Fiestas de 2020: 10 consejos de seguridad vial y sanitaria

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:16 h (CET) Ante el contexto de una Navidad marcada por el Covid-19, Northgate Renting Flexible lanza 10 recomendaciones promover los desplazamientos seguros Se acercan las vacaciones de Navidad y, pese a que este es un año atípico, el aumento de tráfico en las carreteras a causa de las fiestas va a ser patente ya que el pasado día 2 de diciembre el Gobierno de España autorizó los desplazamientos inter provinciales para visitar a familiares y allegados.

Northgate Renting Flexible, filial española de Redde Northgate PLC (LSE:NTG) y uno de los mayores proveedores de renting en España, con una flota de 55.000 vehículos y una red de 27 delegaciones y 3.000 talleres repartidos por todo el país, promueve la seguridad de quienes se ponen al volante y quienes le acompañan mediante una guía con 10 consejos para recordar a los conductores las claves para garantizar la seguridad vial durante sus viajes que en este 2020 también están relacionadas con las medidas de seguridad sanitarias.

Y es que, aunque el error humano continúa siendo el principal motivo de los accidentes de tráfico, este invierno existe el peligro añadido que aporta el Covid-19 como compañero de viaje.

- Limpieza del vehículo. En muchas ocasiones los vehículos particulares son también una herramienta laboral y la rotación de pasajeros es alta. Por ello, estas fiestas hay que tener especial cuidado en la limpieza y desinfección del vehículo. Una herramienta útil para este propósito son las toallitas desechables y el uso de un producto virucida aprobado por el Ministerio de Sanidad para higienizar las principales zonas de contacto antes de emprender el viaje como el manillar, el volante, la caja de cambios o el salpicadero, entre otras.

- Guantes, gel y mascarilla. Durante los desplazamientos por carretera se deben tomar precauciones higiénicas como el uso de la mascarilla, de guantes antes de usar la manguera de repostaje, uso de gel antes y después de salir de la gasolinera y, por supuesto, el uso de la mascarilla.

- Material de recambio. La precaución en la carretera es siempre fundamental, ahora esta precaución engloba también las medidas sanitarias. Por ello es recomendable llevar en la guantera mascarilla y guantes de recambio.

- Precaución ante el mal tiempo. Aunque el número de desplazamientos en invierno es menor respecto a otras épocas del año, la accidentalidad en carreteras se dispara. Por ello, se debe evitar viajar en condiciones de climatología adversas y comprobar con antelación el tiempo de aquellas zonas por las que se vaya a transitar previa llegada al destino.

- Comprobar el estado de las luces del vehículo. Es recomendable el uso de las luces tanto de noche como de día. No haber visto al otro vehículo, o haberlo visto demasiado tarde, desempeña un papel clave en el 50% de los accidentes de tráfico registrados durante el día, porcentaje que se eleva al 80% cuando el accidente ocurre en una intersección. Un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que los días en invierno son más cortos y, por tanto, al haber menos horas de luz.

- Utilizar neumáticos de invierno. Ya son obligatorios en un gran número de países europeos para aumentar la seguridad en esta época del año. Antes de emprender el viaje hay que comprobar la presión de las ruedas y revisar que la profundidad mínima del dibujo sea de 1,6 mm.

- Tener las cadenas preparadas. El clima durante el invierno en España es, en muchos puntos del país, extremo, por ello a modo de prevención es recomendable llevar preparadas las cadenas.

"Si bebes, no conduzcas". Durante estas fechas tendrán lugar las celebraciones de Navidad y aunque parezca una obviedad, el año pasado el 45,5% de los fallecidos en carretera había bebido o tomado alguna sustancia estupefaciente. Por tanto, recuerda, si bebes, no conduzcas para proteger la seguridad de las demás personas que viajan por carretera.

- Respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad es siempre uno de los factores principales de riesgo en carretera, sin embargo, en invierno se debe tener incluso más presente pues, con lluvia, aumenta el riesgo de accidentes por causa del aquaplannig.

- Respetar la distancia de seguridad. Como regla general se debe ser prudentes y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que precedente pues, la distancia de frenado aumenta hasta un 40% con lluvia. Este punto cobra además especial relevancia en tiempos de coronavirus pues además de en la carretera se debe mantener la distancia de seguridad interpersonal.

