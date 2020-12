Llega una nueva expansión a Legends of Runeterra: Creación Cósmica Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 14:48 h (CET) Contiene 40 cartas coleccionables, entre las que se incluyen tres campeones (Riven, Viktor y Zoe). Creación cósmica es la tercera y última expansión del set de La llamada de la montaña Riot Games ha anunciado todas las novedades de la nueva expansión de Legends of Runeterra: Creación Cósmica. Se trata de la tercera y última expansión del set de La llamada de la montaña.



La nueva expansión, Creación cósmica, contiene 40 cartas coleccionables, entre las que se incluyen tres campeones (Riven, Viktor y Zoe) y una gran variedad de nuevas características y contenido para todos los aspectos del juego. Estará disponible el 16 de diciembre a las 19:00 aproximadamente (hora peninsular española), con la versión 1.16 de Legends of Runeterra.



Entre las novedades, destaca una nueva palabra clave: Mejora. Después de invocarlos, los adeptos con Mejora obtienen +1"+0 adicionales de forma permanente cada vez que se juega una "carta creada". Las cartas creadas son todas las cartas generadas por otra carta, ya sean invocadas, creadas en vuestro mazo y robadas o, directamente, creadas en la mano.



Tres nuevos campeones se unen al plantel de personajes de LoR:

- Riven (Noxus): La Hoja del exilio rota se deberá reforjar para otorgar poderosos efectos a Riven y sus aliados y, de este modo, destruir el Nexo enemigo con un poder abrumador.

- Viktor (Piltover y Zaun): Los jugadores mejorarán a Viktor con nuevas palabras clave cada ronda. A continuación, conquistarán el tablero con un ejército de seguidores mejorados creados por Viktor.

- Zoe (Targon): Zoe hace que el universo sea un poco menos predecible invocando, copiando y creando un ciclo sin fin de cartas de bajo coste. Se podrán jugar rápidamente nuevas cartas para alterar de forma permanente la partida y mejorar el tablero con cada nuevo aliado invocado.

Entre las 40 cartas nuevas se encuentran:

- 10 para cada una de las regiones de Targon, Noxus y Piltover y Zaun (con 1 campeón para cada una), y 2 para cada una de las regiones restantes.

- 5 cartas con mejora.

- 5 nuevos hitos (tipo de carta introducido en la última expansión).

Además, de ahora en adelante, habrá varios laboratorios disponibles en todo momento. De vez en cuando, uno de los laboratorios de la lista se cambiará por otro nuevo. Así siempre habrá algo nuevo que descubrir para los jugadores. La versión 1.16 trae consigo estos tres:

- Robo rápido

- Poder estelar

- Viaje a la cima

En la versión 1.16, Riot ha introducido las cartas prismáticas, una nueva forma de personalizar las cartas de la colección. Los jugadores pueden mejorar todas las copias (actuales y futuras) de una carta particular a prismáticas mediante los nuevos cofres prismáticos (obtenidos en misiones), con la nueva divisa de esencias o con monedas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.