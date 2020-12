TramitApp empresa impulsora del cambio en los Premios iMm de Gestión del Cambio Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 14:51 h (CET) El pasado jueves 3 de diciembre el Instituto de Gestión del Cambio en Positivo entregó los premios IMm a empresas y personas impulsoras del cambio 2020. TramitApp fue galardonado con el premio a mejor empresa impulsora del cambio en la categoría PYMEs, reconociendo así su labor en la digitalización de las empresas La entrega de la VI edición de los premios se celebró en el programa Afterwork de Capital Radio, en el que Eduardo Castillo (director y presentador del programa) y Amanda Palazón (Presidenta y Fundadora del Instituto) dedicaron unos minutos a comentar con cada premiado la importancia de la digitalización en el futuro de las organizaciones.

Junto a TramitApp, como empresa impulsora del cambio, la VI edición de los premios reconocieron también la labor de grandes empresas como Navantia, Rodilla, Mapfre o Saint-Gobain o el proyecto Box Camp Radiología de Miguel Ángel de la Cámara.

En palabras de la propia Amanda, los Premios IMm de Gestión del Cambio tienen como objetivo “dar visibilidad a las personas y proyectos que hacen posible el cambio en las organizaciones”.

“La transformación digital en las empresas debe empezar por Recursos Humanos para llegar a todos los trabajadores”, comentaba Blanca Cabanas, que acudió al programa en nombre de TramitApp. “El objetivo es potenciar esta digitalización poniendo a los empleados en el centro del proceso, convertirlos en protagonistas”.

Blanca habló también sobre el origen de TramitApp y sobre cómo surgió la plataforma: “nos dimos cuenta de que no existían herramientas sencillas para la gestión de los recursos humanos que no fueran tediosas de implementar”. De esta forma surgió un software que busca hacer sencillos y digitales los trámites del día a día en cualquier empresa.

Por su parte, el Instituto de Gestión del Cambio ayuda, desde hace más de ocho años, a los profesionales a gestionar el cambio en positivo en las organizaciones, impulsando su transformación digital e implementando proyectos que las lleven al futuro.

Los premiados este año en la VI edición de los Premios IMm formarán parte del jurado en la próxima edición.

