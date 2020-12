Atos transforma el espacio de trabajo con "Vodafone Infinity Workplace" Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 13:14 h (CET) Atos y Vodafone, operadora europea líder en telecomunicaciones, unen fuerzas para transformar el entorno laboral adaptándolo a nuevas formas de trabajo y movilidad con el lanzamiento de "Vodafone Infinity Workplace", una nueva oferta de Digital Workplace diseñada para los clientes de Vodafone en España. La solución está disponible mediante suscripción para autónomos, pequeñas y medianas empresas Esta nueva oferta conjunta combina las comunicaciones móviles más avanzadas y la tecnología 5G de Vodafone con las soluciones de lugar de trabajo digital de próxima generación de Atos y herramientas y aplicaciones clave de oficina como Microsoft Office 365 y Google Workspace. Su objetivo es cambiar el paradigma del lugar de trabajo sea cual sea el perfil de negocio, desde grandes corporaciones a PYMEs y autónomos, proporcionándoles las soluciones y herramientas más potentes del mercado para trabajar de manera eficiente en un entorno de trabajo móvil e hiperconectado. “Vodafone Infinity Workplace by Atos” es una solución de extremo a extremo para un lugar de trabajo digital altamente seguro con acceso remoto universal, disponible en cualquier momento y lugar, y desde una variedad de dispositivos y sistemas operativos, con una seguridad óptima.

Como parte de esta oferta, Atos proporcionará Workplace-as-a-Service, un conjunto de soluciones basadas en la solución Digital Workplace de Atos, Desktop-as-a-Service, portátiles, gestión del ciclo de vida del dispositivo y soporte de sistema y hardware.

“Al asociarnos con Atos, creemos que Vodafone España puede traer al mercado nuevas soluciones innovadoras para el lugar de trabajo digital en beneficio de nuestros clientes”, explica Daniel Jiménez, Director General de Vodafone Business Spain. “Vodafone es líder en plataformas de voz en la nube, Atos es líder en servicios administrados en el lugar de trabajo, y creamos esta asociación clave para unir nuestra experiencia. Creemos que Covid-19 ha demostrado que la flexibilidad en el lugar de trabajo es esencial y estamos encantados de ayudar a nuestros clientes con soluciones listas para usar".

“Al lanzar esta nueva oferta con Vodafone, queremos ayudarles a desempeñar un nuevo papel como proveedor de soluciones digitales de terceros en la economía digital y acelerar su negocio B2B”, dijo Jean-Philippe Poirault, EVP, Global Head of Telecom, Medios y tecnologías de Atos. "Estamos convencidos de que nuestra experiencia en el puesto de trabajo digital puede ayudar a Vodafone a cumplir uno de sus desafíos de desarrollo y estamos encantados de trabajar juntos para lograrlo".

“Vodafone Infinity Workplace” utiliza la Red Infinity Plus, la red de conectividad avanzada de Vodafone que ofrece líneas móviles con llamadas y datos ilimitados con conexión 5G, roaming y llamadas internacionales y centralitas One Net, además de la opción de fibra y mayor conectividad, que permiten que los usuarios accedan de forma segura a la red, estén donde estén.

Atos ha sido elegido Líder por Gartner es su Cuadrante Mágico para Servicios de Puesto de Trabajo Gestionados para Europa y Norteamérica. Para saber más sobre la oferta de en Puesto de Trabajo Digital de Atos, visitar: https://atos.net/en/solutions/atos-digital-workplace.

