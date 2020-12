Guía europea de recetas navideñas: ¿Cuál es la receta estrella de la Navidad en Europa?

¡Ya está aquí la Navidad! Comienza la preparación de los menús navideños y los quebraderos de cabeza para sorprender a los nuestros un año más. Un reto que compartimos todos los europeos.



Por ello, Thermomix®, con el fin de inspirarnos en la cocina, da a conocer la `Guía europea de recetas navideñas´, la cual recoge las recetas más buscadas por los europeos en Navidad de acuerdo con los datos extraídos de Cookidoo®, la plataforma oficial de recetas de la compañía que cuenta con más de 65.000 recetas de todo el mundo en 9 idiomas. ¡Di `hola´ a una Navidad multicultural sin moverte de casa!



¿Cuánto tiempo dedicamos los europeos a la gastronomía? Los italianos y los españoles somos los europeos que mayor tiempo empleamos en la cocina semanalmente, con 7,1 y 6,8 horas respectivamente. A continuación se encontrarían Polonia (6,1 horas), Bélgica y Reino Unido (ambas con 5,9 horas), seguidos de Suecia (5,8 horas), Francia (5,5 horas) y Alemania (5,4 horas)1. Sin embargo, si hablamos de comer y beber, los franceses lideran el pódium, destinando 133 minutos diariamente a este placer. Les siguen de cerca los griegos (131 minutos), los italianos (127 minutos) y los españoles (126 minutos), muy por encima de países como, por ejemplo, Alemania (95 minutos)2.



Además, tras la pandemia, el mundo entero se ha volcado en la cocina y esta ha adquirido un rol aún más importante en nuestras vidas. Y si hay algo cierto, es que, llegadas estas fechas, tanto el tiempo que empleamos cocinando como el que destinamos a disfrutar de los manjares navideños se incrementan significativamente.



La Navidad en España es sinónimo de Roscón de Reyes

Con estos datos, no cabe duda de que a los españoles nos encanta disfrutar de la gastronomía. De hecho, según el estudio `Radiografía de la felicidad en los hogares españoles´ elaborado por Thermomix® y Kobold, es una de las 3 cosas que más felices nos hacen. ¡Y para 7 de cada 10 si es en compañía, todavía mejor!



Además, tenemos claro que, aunque nos volvamos locos para dejar a los nuestros con la boca abierta, hay recetas que no pueden faltar en estas fiestas, que son un clásico y siempre esperamos encontrar en la mesa.



A nosotros que no nos quiten el Roscón de Reyes, el gran protagonista en las cocinas españolas durante estos días. El top 3 lo completan el Sorbete de limón al cava y el Flan de turrón. Y es que si hay algo que nos gusta en España son los brindis y los dulces. ¿Qué mejor que terminar las copiosas comidas navideñas con un sorbete fresquito? Y qué decir del tan típico turrón, ¡bendito descubrimiento! Hemos inventado mil y una maneras de comerlo. ¡En flan, un acierto seguro!



La Navidad en Europa tiene un sabor dulce

¿Pero sabemos realmente cómo celebran la Navidad nuestros vecinos europeos? ¿Cuál es la receta más buscada en Reino Unido? ¿La preferida de los franceses? ¿La que no puede faltar en los hogares alemanes? Quizás este año no podamos viajar físicamente, pero no dejemos de hacerlo a través de los sentidos. Y el sabor es, sin duda, uno de los más potentes. ¿Te animas a innovar en esta ocasión con la receta más popular de alguno de los siguientes países?



Reino Unido Árbol de Navidad de pan Galletas de jengibre Bolas de pudin de Navidad



Francia Tronco de Navidad con mantequilla salada, manzanas caramelizadas y mousse de manzana Pan de especias Paté de pato



Italia

Tortellini con caldo Panettone gourmet navideño Struffoli



Alemania Licor de huevo Tiramisú de uva y speculoos Vanillekipferl



Portugal Sueños de calabaza Pastel reina Aletria