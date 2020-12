Inverpriban da las 4 claves para una inversión exitosa en 2021 Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 10:40 h (CET) A medida que se acerca el 2021 y teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre global como resultado del Covid-19, y la esperanza en que el panorama mejore con la llegada del próximo año, los inversores comienzan a rediseñar sus estrategias de inversión para minimizar el riesgo, asegurar la rentabilidad y obtener una revaloración de su capital invertido en el tiempo, sin pérdida de poder adquisitivo En España, en el último tiempo, la actividad inversora ha sido impulsada por el sector inmobiliario. Es un clásico, uno de las opciones predilectas por aquellos que gestionan inversiones tradicionales. El sector inmobiliario se ha catalogado siempre como una inversión refugio y segura en las situaciones de incertidumbre, y esta vez no ha sido la excepción, ya que el nivel de riesgo que representa es moderado.

Es así, como en vista de tantos movimientos económicos hay que reinventarse, adaptarse y buscar nuevas oportunidades, nuevos escenarios de juego que permitan generar liquidez y rentabilidad al capital que se invierte.

“La planificación financiera, a puertas del 2021, será la mejor forma de proteger las inversiones y asegurar la rentabilidad a largo plazo. Diseñar una estrategia de inversión bien estructurada es el primer paso para lograr los objetivos financieros deseados, además de poder asumir de manera eficaz la volatilidad del mercado en estos tiempos”, asegura Gastón Luis Apraiz, director de Inverpriban.

Según el experto, para una buena planificación en cuanto a la gestión de las inversiones, hay que tener en cuenta cuatro etapas:

Analizar el contexto individual

Lo primero es determinar en qué situación personal y financiera se encuentra el inversor, teniendo en cuenta todas sus características, por ejemplo: edad, necesidades, ingresos, ahorros que puede generar, deudas o compromisos financieros, activos en propiedad, etc.

Es importante destacar que cuanto mayor sea el horizonte de inversión, más oportunidades habrá de hacerlo en productos de riesgo moderado que obtengan rentabilidades superiores. Actualmente, los productos como renta hipotecaria y renta inmobiliaria, son una de las mejores maneras de invertir a largo plazo.

Definir objetivos financieros

La pregunta de rigor: '¿para qué voy a invertir?' Definir los objetivos determinará la estrategia de inversión y así mismo permitirá de manera más sencilla escoger el producto adecuado. Los objetivos deben ser realistas, cuantificables y estar periodificados.

Conocer el perfil de riesgo

Es primordial definir un perfil de riesgo, esto ayudará a conocer la capacidad de asumir pérdidas en una inversión. La rentabilidad debe estar ajustada al riesgo que se desea asumir.

“Lo importante en el mercado de capitales es que hay de todo para todos. ¡Estar cómodo con el riesgo, es fundamental! Siempre hay que tener en cuenta que el inversor debe estar consciente del riesgo asumido. De no ser así, existe una disonancia entre su aversión al riesgo y la rentabilidad que espera”, afirma Gastón Luis Apraiz, director de Inverpriban.

Distribución de activos

Ahora es el momento de preguntarse: ¿en qué invertir? Este paso puede resultar complicado, ya que existen muchos activos, mercados y productos financieros que requieren de conocimiento y análisis.

Apraiz añade que "en este escenario hay muchísimos instrumentos, pero no son idóneos para todos, por tanto, la elección de uno u otro depende del riesgo a asumir y el plazo".

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objetivo de continuar innovando en la manera de invertir la compañía Inverpriban lanzó al mercado Inverpriban Rent. Basado en la figura de renta inmobiliaria, este producto se enfoca en la gestión de inversión en viviendas y otros activos inmobiliarios, obteniendo rentabilidad mediante el alquiler de los mismos.

Esta es una oportunidad de inversión inmobiliaria que garantiza la rentabilidad del patrimonio de los inversores, pero además permitirá a los propietarios dotarse de recursos financieros de forma ágil y flexible, para poder continuar gestionando las consecuencias que ha generado este 2020 a nivel socioeconómico que aún continua sorprendiendo.

Acerca de Inverpriban.- https://inverpriban.com/

Twitter: https://twitter.com/gaston_apraiz?lang=es

Twitter: https://twitter.com/InverpriBan

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inverbanca?trk=company_logo

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.