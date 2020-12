El 74% de los madrileños considera que los puntos de recarga disponibles son un "gran inconveniente" Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 14:28 h (CET) La segunda Encuesta Nacional de Usuarios de Vehículo Eléctrico (VE) ha indagado en las opiniones y hábitos de 1.432 conductores en todas las provincias españolas. Un 23,5% de ellos residentes en la Comunidad de Madrid. Las principales conclusiones sobre la Comunidad de Madrid serán presentadas a través de un streaming en directo desde La Nave de Madrid el próximo 16 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas. El evento contará con la participación de profesionales del sector público y privado Está confirmada la participación de Ángeles Marín, directora de Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Antoni Franquesa, director de VE en Factor Energía, Manel Martínez, director de ventas de Circontrol y Raúl Viúdez Corroto, director de Marketing y Tecnología de Wible.

Los conductores de coche eléctrico (VE) en España son cada vez menos tolerantes con las deficiencias de la infraestructura para la movilidad eléctrica. Son conclusiones de la II Encuesta Nacional de Conductores de Coche Eléctrico. De los 1.432 conductores de vehículo eléctrico encuestados, el 23,5% son residentes en la Comunidad de Madrid.

Una de las cuestiones sobre las que se le ha preguntado a estos conductores es por el estado de la infraestructura de recarga existente en su territorio. En este sentido, los resultados han sido claros, un 74,53% de los madrileños considera un “gran inconveniente” los puntos de recarga. Una cifra que, además, se encuentra por encima de la media nacional que es del 70,72%.

Así pues, una vasta mayoría se muestra muy descontento con la infraestructura de recarga en su territorio. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la valoración que hacen estos conductores sobre los proveedores de energía. Solo el 7,87% de los conductores encuestados madrileños está dispuesto a cambiar de proveedor de energía. En este sentido, su opinión se encuentra en línea con otras regiones españolas en donde, de media, esta cifra se mantiene cercana al 10%.

Por otro lado, la encuesta también revela datos curiosos sobre los hábitos de recarga de los conductores madrileños. Éstos “nunca recargan su VE en los puntos ubicados en el lugar de trabajo”, en un 39,33% de los casos. Este dato está por encima de la media nacional que se sitúa en el 36,48%.

Con unos datos muy representativos, se continúa con la ronda de presentación de resultados de la II Encuesta Nacional de Conductores de Vehículo Eléctrico, esta vez con énfasis en la Comunidad de Madrid en donde serán analizados en detalle los datos de este territorio. Será en un streaming en directo, el próximo miércoles 16 de diciembre de 11:00 a 13:00, desde La Nave del Ayuntamiento de Madrid.

Streaming disponible en: https://vedataday.allmediaconsulting.com/2020

El evento online, moderado por la periodista especializada en movilidad eléctrica, Clío Beruete, contará con la participación de distintas personalidades del sector tanto del ámbito público como del privado. En este caso, está confirmada la participación de Ángeles Marín, directora de Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Antoni Franquesa, director de VE en Factor Energía, Manel Martínez, director de ventas de Circontrol y Raúl Viúdez Corroto, director de Marketing y Tecnología de Wible.

“La evolución del parque de vehículos eléctricos y el nuevo escenario que vivimos en cuanto a movilidad sostenible, ha motivado que las compañías del sector asegurador estemos trabajando en soluciones concretas para vehículos eléctricos acordes a las demandas de este tipo de conductores, que, en muchas cuestiones, difieren de las que necesitan los propietarios de vehículos de combustión”, ha dicho Víctor Ugarte, Director de Marketing de Reale Seguros, empresa que este año ha apoyado la realización de la encuesta.

La segunda Encuesta Nacional de Conductores de Coche Eléctrico, realizada por All Media Consulting y Electromaps, ha ampliado la muestra como resultado del elevado interés del conductor de VE en España, y en particular, entre los usuarios de Electromaps, para mejorar la movilidad eléctrica.

Una cuestión que afecta también a los proveedores de servicios energéticos. “En el corto plazo las empresas energéticas tendrán una mayor presión por parte de la comunidad de conductores eléctricos de invertir en mejorar su reputación, bien por la vía del marketing, pero también mediante la adaptación de su oferta a la realidad del mercado, sin mencionar la urgencia de un correcto mantenimiento de la red de puntos de carga”, ha explicado Gustavo Franco Cruz, director de All Media Consulting.

Con la implantación progresiva de la movilidad eléctrica se observa en la encuesta que algunas tendencias se afianzan. Se incrementan, por ejemplo, los valores de la sostenibilidad o el activismo para atraer nuevos conductores. En este sentido, el incremento en las distancias de los desplazamientos o la demanda de nuevos servicios inexistentes en la movilidad de combustión hacen indispensables la adaptación de las empresas del sector para conseguir la implantación del vehículo eléctrico en España.

“Los aspectos positivos y negativos no necesariamente tienen que ver con la penetración del VE en las diferentes provincias, ni con su tamaño demográfico, sino más bien con la implicación de las administraciones públicas que en poco tiempo pueden dar resultados interesantes para crear nuevas ventajas en función de los errores del pasado”, ha indicado Xavier Cañadell, director de Electromaps.

Esta es ya la última parada de la ronda de presentación de las principales conclusiones de la II Encuesta Nacional de Conductores de Vehículos Eléctricos cuyos resultados sobre Valencia y Bilbao ya fueron presentados a través de sendos eventos online los pasados días 4 y 11 de diciembre, respectivamente.

Reale Seguros es una compañía aseguradora de referencia en el mercado español, donde está presente desde 1988. Apuesta por la cercanía con el cliente a través de 54 sucursales, más de 400 agencias y 3.300 colaboradores que dan servicio a más de 1.8 millones de clientes. Está trabajando en desarrollar una oferta adaptada a las nuevas necesidades derivadas de la movilidad sostenible. Es una de las diez empresas aseguradoras mencionadas en la encuesta, entre las cuales cuenta con una representación del 3%, del total de 1.432 conductores que participaron.

Electromaps es el proveedor líder de servicios de movilidad eléctrica en España y Portugal. Con su aplicación móvil, ayuda desde 2009 a los conductores de vehículos eléctricos a encontrar todos los puntos de recarga y facilita el acceso y el pago en más de 60.000 puntos de recarga en toda Europa. Con su plataforma de gestión ayuda a ayuntamientos y empresas privadas a gestionar sus puntos de recarga y a cobrar por el servicio de recarga.

All Media Consulting es la primera agencia de comunicación especializada en empresas tecnológicas de la economía smart y green. Trabaja con fabricantes de vehículos eléctricos, entidades dedicadas a la movilidad, proveedores de energía y empresas de tecnología, para impulsar sus actividades desde la comunicación alineada con los valores de la sostenibilidad y la innovación. Se encuentra registrada como grupo de presión en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

