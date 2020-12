La OCS de 2020 tomará nuevas formas a través de la transformación y la modernización Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 14:04 h (CET) La OCS, conocida como el evento más grande e influyente y la plataforma de intercambio del más alto nivel para fomentar la innovación y el emprendimiento en los estudiantes extranjeros, cumple 22 años El 11 de septiembre de 2020, el presidente chino Xi Jinping presidió un simposio al cual asistieron científicos en Beijing. Xi recalcó la importancia de atraer los mejores talentos de todas partes del mundo y crear un ambiente con competitividad internacional para talentos extranjeros en China. La CONVENCIÓN SOBRE INTERCAMBIO DE TALENTOS EXTRANJEROS de 2020 y las vigésimo segunda CONVENCIÓN DE ACADÉMICOS CHINOS EN EL EXTRANJERO DE GUANGZHOU (en adelante referida como la OCS de 2020) es presentada en conjunto por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS RETORNADOS DE OCCIDENTE y el GOBIERNO MUNICIPAL DE GUANGZHOU y coordinada conjuntamente por 29 ciudades incluyendo Beijing, Tianjin, Shanghái, Chongqing, etc. La convención tomará lugar del 18 al 19 de diciembre de 2020 en Guangzhou.

La OCS, conocida como el evento más grande e influyente y la plataforma de intercambio del más alto nivel para fomentar la innovación y el emprendimiento en los estudiantes extranjeros, cumple 22 años. La OCS ha atraído alrededor de 50000 talentos de alto nivel tanto locales como extranjeros, cubriendo más de 140 países y regiones y trayendo alrededor de 50000 proyectos a China. Tomando como base el éxito previo, la OCS de 2020 se llevará a cabo de manera tanto presencial como en línea, complementada con sesiones en el extranjero. El evento presencial será llevado a cabo en el CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE GUANGZHOU BAIYUN, cubriendo un área de exhibición de 20000 m2 con más de 10 secciones de diferentes temas para presentar más de 1200 proyectos. Más de 10 foros profesionales tomarán lugar durante la convención, atrayendo a más de 2500 talentos y estudiantes extranjeros. Al mismo tiempo, la OCS de 2020 también se enfoca en sus sesiones en línea e internacionales para abrir el camino a los estudiantes chinos en el extranjero que se sientan entusiasmados sobre retornar a sus hogares a innovar o dar pie a sus propios negocios.

Transición a la orientación hacia el mercado – establecer mecanismos de comercialización y movilizar múltiples entidades de mercado

La OCS 2020 ha sido organizada de una forma innovadora, cambiando de un modelo controlado por el gobierno a una combinación de operaciones basadas en el mercado y una guía gubernamental. Confiando en un mecanismo orientado al mercado, la convención de este año moviliza a múltiples entidades de mercado, expande varios canales de cooperación e introduce agencias de servicio profesional en diferentes industrias tales como: recursos humanos, inversión y financiamiento incubación de empresas, servicios de ciencia y tecnología, etc. Para construir conjuntamente una plataforma para los talentos y estudiantes del extranjero, facilitando la innovación y el emprendimiento.

Fortaleciendo la presencia global – sesiones en 8 países del extranjero

Al integrar recursos internacionales y llevar a cabo sesiones en el extranjero en el área de la BAHÍA DE GUANGDONG, HONG KONG, MACAO, San FRANCISCO, TOKIO, REINO UNIDO, ALEMANIA, BÉLGICA, ISRAEL, BIELORRUSIA y otras regiones, la OCS de 2020 expande su alcance global y facilita la participación de talentos y estudiantes extranjeros.

Mejorando la especialización – enfoque en industrias emergentes estratégicas, incluyendo biofarmacéuticas

Con un enfoque en campos como biomedicina, inteligencia artificial y economía marina, la OCS de 2020 lleva a cabo una serie de actividades profesionales y secciones en biomedicina tales como el FORODE INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE GUANGZHOU, la exhibición de biomedicina y la exhibición de los resultados en la lucha contra el COVID-19, etc. El objetivo es construir una plataforma donde las organizaciones, talentos y proyectos en la industria de la biomedicina se junten para mejorar las políticas, la producción y el desarrollo. Cuatro laboratorios provinciales en el SISTEMA DE PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE GUANGZHOU “1+4+4+N” también aparecerán en la convención, los cuales son: El LABORATORIO BIOLAND, el LABORATORIO DE INGENIERÍA Y CIENCIAS MARINAS DE GUANGDONG, el LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ECONOMÍA NUMÉRICA y el LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICOLA DE GUANGDONG.

Dando forma a la imagen de marca – mejorar la calidad y eficiencia al desarrollar un sistema de servicio de innovación tecnológica

Con el objeto de facilitar la implementación de un proyecto con talentos, la OCS de 2020 ha apalancado una mayor inversión en capital social con medidas tecnológicas y financieras, y establecido departamentos de servicios físicos, incluyendo: ventanas de servicios de talentos de la OCS, centro de transferencia tecnológica internacional, centro de servicio de tecnología y finanzas, base de incubación de ciencia y tecnología internacional, grupos de servicios, etc. La OCS, en su papel como la marca líder de los estudiantes internacionales, está continuamente fomentando el movimiento y el intercambio de los estudiantes extranjeros.

Convención inteligente – la OCS virtual a través de tecnología de información moderna

La convención de este año también abraza su transformación digital al hacer uso completo de tecnología de información para construir la plataforma YUNHAIHUI, una versión en línea de la OCS. Como una plataforma de servicios en línea de consulta de políticas, financiamiento, cooperación y reclutamiento, YUNHAIHUI suministra servicios para compañías, organizaciones e individuos involucrados antes, durante y después de la convención a pesar del tiempo y el espacio, haciendo que la búsqueda de talentos y la implementación de proyectos sea más efectivo. Con el talento de alto nivel, la base de datos de proyectos y el servicio online incorporando recolección, análisis rastreo y servicios a lo largo de todas las plataformas, la OCS procede a la normalización y especialización de un servicio de calidad usando fuerzas del mercado y convirtiéndose en una plataforma de servicio siempre lista a ayudar.

Para más información, se puede acceder a la página oficial de la OCS

http://ocs-gz.org.cn/

