Canel Rolls presenta el regalo perfecto para estas Navidades: la versión mini de su producto estrella

Canel Rolls lanza sus cajas de Mini Rolls en presentaciones de 5 y 10 unidades La cadena Canel Rolls, perteneciente a Inversiones Venespor, grupo de restauración propietario también de La Rollerie, y de los restaurantes-cafetería Roll Station, ha presentado hoy el regalo perfecto para estas Navidades.

Se trata de la versión “mini” del producto estrella de Canel Rolls, los Rolls de canela, una iniciativa pensada para compartir y disfrutar donde y con quien se quiera, de esta atípica Navidad. Los nuevos Mini Rolls de la cadena se presentan en cajas de 5 y 10 unidades.

Bajo el lema, “Esta Navidad más que nunca, Love is where the roll is”, la compañía ha querido agradecer a sus clientes todo el compromiso y el cariño demostrado en estos difíciles meses en forma de pequeños bocados de felicidad.

Los Mini Rolls han venido para quedarse y convertirse en el mejor regalo para estas fiestas. De este modo, se podrá disfrutar un producto original bañado por las más ricas coberturas, que harán las delicias de toda la familia.

Elaborados en su propio obrador de manera artesanal con auténtica canela de Ceylán, los Mini Rolls de Canel Rolls siguen al pie de la letra la receta original de sus hermanos mayores. En Canel Rolls el aroma a café y canela se entremezcla. "Una combinación perfecta con la que llegar al corazón de los seres queridos. “Love is where the roll is” y qué mejor manera que regalar amor esta Navidad que con pequeños bocados de felicidad. Esta Navidad, díselo con Mini Rolls", recomiendan.

En Canel Rolls, llevan más de 20 años elaborando con los mejores ingredientes estos esponjosos y deliciosos dulces. Gracias a la dedicación y el cariño que han puesto desde el primer día, se han convertido en unos auténticos “Maestros de la canela”.

¿Su secreto mejor guardado? Su receta. Horneada con cariño desde hace más de dos décadas y mejorándose con el paso de los años, hasta rozar la perfección. Eso sí, siempre fiel a la idea y sabor original, porque no hay nada como el sabor de la tradición.

Un modelo de negocio sin competencia

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Desde su fundación Canel Rolls comercializa, bajo un sistema mixto de expansión –locales propios y franquiciados- de una línea de producto novedosa y sin competencia en nuestro país. Su éxito se basa en el Roll de Canela como producto estrella, un producto de alta demanda en el continente americano y que sus impulsores pensaron que podía encajar muy bien en nuestro país, tanto entre el consumidor local como entre el turista.

Veinte años después, la compañía cuenta con los mejores Cinnnamon Rolls de España, y dominan una receta secreta y 100% artesanal que les ha convertido en los Maestros de la Canela. Canel Rolls emplea exclusivamente ingredientes de primera calidad y, por supuesto, solo la auténtica canela de Ceylán.

Gracias a la amplia gama de productos presentes en los establecimientos, tanto los amantes del dulce, como del salado, encuentran en Canel Rolls una opción que se adapta a sus gustos.