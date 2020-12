Tecnomari da ideas de regalos para esta Navidad Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 12:32 h (CET) La Navidad se acerca y con ella la búsqueda de ideas para hacer regalos que gusten. Y, aunque a priori parezca una idea sencilla, dar en el clavo con el regalo puede ser realmente agotador. Es por esto que Tecnomari, como tienda de móviles libres y tecnología, da algunas ideas para ponérselo fácil a los consumidores La Navidad más diferente hasta la fecha

Si bien es cierto que este año la sociedad se encuentra frente a la Navidad más diferente hasta la fecha, ya sea contando el número de comensales o mirando el reloj para cumplir el horario de llegada, hay una cosa que permanece inalterable y es las ganas de regalar tecnología, sea en forma de móviles iphone, móviles Realme o el mejor smartwatch calidad precio.

Según un estudio realizado, debido a la crisis sanitaria del covid-19 los españoles gastarán un poco menos en los regalos de Navidad que el año pasado, concretamente se gastará un 10% menos. Y es que, el gasto medio de cada español rondará los 240 euros de media frente a los 270 del año pasado.

Además de esto y como viene siendo en los últimos meses, se apostará por las plataformas online para comprar móviles libres,tablets o regalos de cualquier índole. De este modo, se prevé que casi el 50% de los regalos se comprarán a través de internet, siendo un 14% más que el año anterior.

Ideas de regalos que nunca fallan

Apostar por los móviles iPhone, móviles Realme, tablets Samsung, auriculares inalámbricos o el mejor smartwatch calidad precio esta Navidad, es apostar sobre seguro. Y es que, ¿quién no usa este tipo de tecnología a diario?

Si lo que se quiere regalar esta Navidad son móviles libres pero de calidad, Tecnomari recomienda comprar un Realme 7 Pro, un iPhone 12, un Samsung Galaxy A51 o un OnePlus Nord. Se trata de una particular selección de móviles que, sin lugar a duda, gustarán ya que ofrecen las últimas tecnologías y unas cámaras muy potentes dentro de su gama.

Otro de los productos más demandados según Tecnomari, como tienda especializada en móviles libres, son los auriculares inalámbricos. Este es un producto que se usa a diario y que siempre se lleva encima, por lo que si se quiere regalar auriculares inalámbricos los modelos más recomendables son AirPods Pro o los Realme Buds Air Neo.

Si lo que se tiene en mente es regalar una tablet, Tecnomari recomienda apostar por un iPad Air 2020 o una tablet Samsung Galaxy Tab A7. Se trata de dos tabletsmuy completas y con una calidad precio excepcional, ya que son dos dispositivos que destacan entre los demás modelos de las mismas características.

En cambio, si lo que se quiere regalar esta Navidad es el mejor smartwatch calidad precio, Apple Watch SE y Amazfit GTS son las dos apuestas ganadoras de Tecnomari ya que además de un diseño bonito, da un buen resultado y ofrecen prestaciones que agradan a todos sus consumidores.

Por lo que, si esta Navidad se prefiere hacer todas las compras cómodamente con un par de clics y sin moverse de casa, estas son las mejores opciones, unas que se pueden encontrar al mejor precio en Tecnomari.

