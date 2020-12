Esta Navidad regalar Conservas Emilia es un acierto Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 11:08 h (CET) Después de un año extraño para muchos llegan las navidades y es el momento de ser solidarios con la pequeña empresa nacional regalando algo distinto y artesanal; Conservas Emilia Las navidades están cada vez más cerca y llega la hora de comprar regalos. Para muchos esto supone un quebradero de cabeza. Quieren tener un detalle con sus seres queridos pero no saben cómo acertar.

Este año existe la posibilidad de comprar de manera diferente algo novedoso y que está de moda regalar, las conservas. Regalar conservas es sinónimo de regalar tradición, exquisitez y todo el auténtico sabor del Mar Cantábrico. Además se apoya la pequeña empresa con este acto. Este es un regalo excepcional con el que seguro que se acierta y a un muy buen precio.

En Santoña, Conservas Emilia es todo un referente en el mundo conservero ya que entendieron desde muy temprano la necesidad de relanzar la fabricación artesanal de la anchoa del Cantábrico y otras conservas, ofreciendo un producto final de altísima calidad. Una pequeña empresa de tradición familiar y artesanal que con esfuerzo y tesón ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las conserveras nacionales.

Con este regalo seguro que se sorprende regalando un pedacito de Santoña, su calidad y el sabor inconfundible del mar Cantábrico. Además, estos regalos denotarán cariño y atención de quien entrega hacia quien recibe. Este año Conservas Emilia ha preparado cuatro sorprendentes propuestas que no dejarán indiferentes a nadie.

4 propuestas de Conservas Emilia para regalar este año

Cesta Navidad Oro

Esta cesta está compuesta por una selección de:

Cuatro latas de Filetes de Anchoa en aceite de oliva “Serie Oro”- Pescado del Cantábrico, 48gr. Dos garras de pulpo en su jugo + 120 gr Ensalada Casa Emilia 320 gr. Paté de Bonito en aceite. Paté de Anchoa. Lata de Relanzón 180 gr. Bonito en aceite de oliva tarro 225 gr. Perfecta para pequeños grupos o para realizar un regalo.

Caja Navidad Plata

Una cesta compuesta por una selección de:

Dos latas de Filetes de Anchoa en aceite de oliva “Serie Plata”- Pescado del Cantábrico, 125gr. Dos garras de pulpo en su jugo+ 120 gr Pimiento del piquillo extra Paté de Bonito y pimientos Anguletas tarro 225 gr. Lata de mejillones Lata de Ventresca de Atún en aceite de oliva, 180 gr. Es la cesta perfecta para pequeños grupos o para realizar un regalo.

Paté Formato Navidad

Paté de Cabracho o de Bonito en escabeche en un formato de 590 gr. perfecto para mesas de entre 6 y 10 comensales.

Lote Navideño

Esta es una cesta pensada para 6 comensales en la que se combina el mar y la tierra, unas Anchoas acompañadas de pimientos rojos y la Ventresca de Bonito de la mano con los espárragos harán las delicias de los comensales estas navidades. Sin faltar la gama de patés que tanto gustan a los mayores como a los más peques de la casa y el pulpo cocido en su jugo.

Dos latas con Filetes de Anchoa en Aceite de Oliva “Serie Oro”- Pescado del Cantábrico, 125 gr. Dos latas de Ventresca de Bonito del Norte en aceite de oliva de 120 gr. Dos garras de Pulpo Cocido en su propio jugo 100% natural de + 250gr. Dos patés de Cabracho de 120 gr. Un paté de Centollo de 120 gr. Un paté de Bonito en escabeche de 120 gr. Un tarro de Espárragos Blancos “ El Reynoceronte blanco”. Un tarro de Pimientos del Piquillo. Están al alcance en solo un click, entrando en www.conservasemilia.com o llamando directamente al 942 663232.

